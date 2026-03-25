Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 25 de marzo determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

