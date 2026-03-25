Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 25 de marzo determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Guadalajara