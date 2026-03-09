Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 9 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 9 de marzo prevé que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 10 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 11 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Jueves 12 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Viernes 13 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Sábado 14 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

