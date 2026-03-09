Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 9 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 9 de marzo prevé que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 10 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 11 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Jueves 12 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Viernes 13 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Sábado 14 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Cancún