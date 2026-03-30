Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 30 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 6 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

