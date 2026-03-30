Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 30 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 6 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá