Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 13 de marzo de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 13 de marzo informa que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 9

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 9

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

