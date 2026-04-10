Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 10 de abril determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Domingo 12 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Martes 14 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara