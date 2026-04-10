Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este viernes 10 de abril determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 12 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 14 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

