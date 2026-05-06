Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 6 de mayo anticipa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 10 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta