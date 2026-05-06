Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 6 de mayo anticipa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 10 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

