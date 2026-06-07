La mejor birria cerca de Guadalajara que debes probar en el Mundial 2026

Si eres fanático de la gastronomía mexicana, te decimos dónde puedes encontrar la mejor birria en Jalisco que está a menos de dos horas de Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026.

El origen de este delicioso platillo se remonta a la época colonial, mediante la inspiración de las especias locales que hicieron magia para ese único sabor que caracteriza a la birria. Lo mejor de este platillo es su versatilidad, que consiente a los distintos paladares; se puede degustar desde un delicioso caldo, en tacos o combinada con consomé.

Las mejores birrias de Jalisco

El camino hacia la felicidad comienza desde Guadalajara; a tan solo unos kilómetros se encuentran las famosas birrias de Cocula. ¿Qué mejor manera que disfrutar del tradicional mariachi acompañado de una exquisita birria? Cocula es uno de los pueblos mágicos de Jalisco que más atrae a locales y turistas gracias a su riqueza culinaria.

Cocula, el lugar de la mejor birria de Jalisco

Si durante el Mundial 2026 aprovecharas para recorrer los lugares cercanos de Guadalajara, definitivamente Cocula es una de las mejores opciones. En este municipio de Jalisco puedes hacer un tour gastronómico y visitar restaurantes y fondas donde la birria es uno de los platillos estrella del pueblo, que se transmite de generación en generación y plasma la tradición del lugar con su incomparable sabor.

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Jalisco pone a México en primer lugar en la gastronomía

La gastronomía jalisciense ha alcanzado elevados estándares este año. En marzo de 2026, Wenda Poullennec, director internacional de la Guía MICHELIN, anunció la incorporación de Jalisco a su prestigiosa selección; este título reafirma cómo la gastronomía de Jalisco sigue poniendo en alto al país, ya que cuenta con ofertas culinarias sobresalientes, entre ellas la tradicional e irresistible birria de Cocula.

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