Clima HOY GDL: ¿A qué hora lloverá en la noche este domingo 7 de junio?

¿Tienes planes para cerrar el fin de semana fuera de casa? Antes de salir, revisa el cielo. Este domingo 7 de junio, las lluvias amenazan con sorprender a los tapatíos durante la noche, por lo que llevar un paraguas podría ser la diferencia entre disfrutar o empaparte.El clima en Guadalajara ha mantenido a sus habitantes en constante expectativa durante los últimos días, alternando entre mañanas calurosas y tardes frescas. Con el inicio oficial de la temporada de precipitaciones en el estado de Jalisco, las tardes soleadas pueden transformarse rápidamente en tormentas inesperadas que complican la movilidad urbana.De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, las condiciones atmosféricas de este domingo apuntan a un cambio significativo conforme avance la tarde. Los expertos sugieren a la ciudadanía no confiarse del sol matutino, ya que la nubosidad irá en aumento progresivo, creando el escenario perfecto para las precipitaciones vespertinas y nocturnas.Según los datos oficiales proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la temperatura máxima alcance los 28 grados centígrados durante el punto más alto del día. Esto mantendrá un ambiente cálido y considerablemente bochornoso durante la mayor parte de la jornada dominical en la capital tapatía.Sin embargo, la situación meteorológica dará un giro drástico al caer el sol. El sitio oficial de Meteored indica en su actualización más reciente que existe un 65% de probabilidad de lluvia ligera a moderada durante la noche en toda el Área Metropolitana de Guadalajara.Los modelos de pronóstico señalan que las primeras gotas podrían comenzar a caer a partir de las 19:00 horas, intensificándose ligeramente hacia las 21:00 horas. Por lo tanto, si tienes programada una cena, una reunión familiar o cualquier evento al aire libre, es crucial que tomes las precauciones necesarias para no mojarte.Las precipitaciones nocturnas no solo traen consigo un refrescante descenso en la temperatura, que rondará los 18 grados centígrados en la madrugada, sino también posibles complicaciones viales. El pavimento mojado, los encharcamientos y la reducción de visibilidad son factores de riesgo que todo conductor debe considerar al volante.Además, la humedad relativa del ambiente se mantendrá por encima del 60%, lo que generará una sensación térmica ligeramente más fresca de lo que marca el termómetro. Las autoridades locales de Protección Civil recomiendan a toda la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y redes sociales. Evitar transitar por zonas históricamente propensas a inundaciones es una medida básica, pero absolutamente vital para salvaguardar tu integridad durante esta temporada de lluvias.Para que la lluvia no te tome por sorpresa ni arruine tu merecido descanso dominical, aquí te dejamos algunas recomendaciones prácticas y directas que puedes aplicar hoy mismo:En resumen, mantente prevenido, ajusta tu agenda si es estrictamente necesario y disfruta del cierre de tu fin de semana con total seguridad y comodidad.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AS