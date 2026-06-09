¡Aún hay pitayas! Invitan a visitar la Feria en el Centro de Guadalajara

Este año la cosecha fuerte de pitaya comenzó en mayo y los comerciantes ya venden sus productos derivados del fruto en las Nueve Esquinas, en el cruce de la calle Colón y avenida La Paz, en el Centro de Guadalajara, y en la explanada de la Parroquia de San Juan Bautista, en Mexicaltzingo. Aunque en años pasados se ha registrado buena afluencia de personas y ventas, este año, lamentó la presidenta del Consejo Social de la Zona Centro, Martha Preciado Pérez, los visitantes no han acudido a la Feria de la Pitaya e invitó a la ciudadanía a conocer la oferta que se ofrece en estos puntos.

La Feria tendrá lugar de abril a julio

Señaló que la Feria, que cuenta con 80 años de historia, comienza a inicios de abril y concluye a inicios de julio. "Todavía a finales de mayo había bastantes personas, pero como que piensan que ya se terminó y ahorita ya no ha venido nada de gente […]. Este año se vino mucho más tarde la pitaya. Lo más fuerte empezó no en abril, como siempre, sino en el mes de mayo, entonces ya para estas fechas se supone que hay uno o dos puestos, cuando mucho. Pero este año varió y ahorita hay mucha pitaya, pero no hay gente", compartió.

Retrasos en la cosecha por el clima

En las Nueve Esquinas hay entre 25 y 30 comerciantes, con precios que oscilan desde los 4 hasta los 15 pesos la pitaya. La presidenta señaló que debido a una tormenta a medios de abril, productores enfrentaron retrasos en la cosecha, por lo que durante el mes de mayo comenzó la temporada más fuerte, "pero ahora está solo".

Preciado Pérez hizo un llamado a aprovechar el Fan Fest que está instalado en la Plaza Liberación y Plaza Fundadores, en el Centro Histórico tapatío, para visitar la Feria y apoyar la actividad económica de los productores de pitaya de Jalisco.

"El fruto es nada más de aquí y no es todo el año, solamente en esta temporada. Vengan a comprar, tanto turistas como los de aquí. Todavía hay mucha pitaya […]. Calculamos que se termine (la feria) a mediados de mes de julio", concluyó.

NG