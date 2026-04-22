Los mejores parques acuáticos de Guadalajara: Guía completa y precios para disfrutar el verano

Cuando lleguen las vacaciones y no haya planes para salir de la ciudad, los parques acuáticos se convierten en una de las opciones favoritas para refrescarse sin alejarse demasiado de casa. En el Área Metropolitana de Guadalajara y sus alrededores existen varias alternativas para disfrutar en familia, con amigos o incluso para una escapada de un solo día.

Desde balnearios con aguas termales hasta parques con toboganes extremos y áreas infantiles, aquí te presentamos una guía completa con algunos de los mejores parques acuáticos cerca de la capital jalisciense, así como sus principales servicios y precios para este verano.

Agua Caliente, en Villa Corona

Ubicado en el municipio de Villa Corona, a poco más de una hora de Guadalajara, Agua Caliente es uno de los parques acuáticos más tradicionales de Jalisco y uno de los más completos.

Los balnearios de la región generan cientos de empleos directos e indirectos. AGUACALIENTE

Entre sus principales atracciones destacan albercas de agua termal, alberca de olas, río salvaje, aquatubos, toboganes como el kamikaze, torbellino y toborruedas, además de una amplia zona infantil con chapoteaderos, resbaladillas y juegos acuáticos.

Puedes reservar aquí: https://aguacaliente.com.mx/

También cuenta con canchas deportivas, áreas verdes, zonas para picnic, hospedaje en bungalows y área de campamento para quienes desean extender la experiencia. El costo de entrada va de 165 a 240 pesos para menores de edad —dependiendo de la estatura o edad— y 320 pesos para adultos.

Chimulco Parque Acuático

También en Villa Corona se encuentra Chimulco, famoso por sus manantiales de agua termal a 36 grados y por combinar diversión con espacios de relajación.

En 2026 se proyecta la llegada de más de tres millones de visitantes atraídos por el mundial. CHIMULCO

Entre sus instalaciones destacan albercas termales, zona infantil “Mundo Peque”, toboganes como Twister y Tobojet, río lento o “Lazy River”, splash factory, hidromasaje, canchas deportivas, restaurante, bungalows, trailer park y hasta temazcal y zona de spa.

Visita su sitio web: https://www.chimulco.com.mx/

Es una excelente opción para quienes buscan un ambiente familiar con actividades tanto para niños como para adultos. El costo de ingreso es de 120 pesos para niños y 220 pesos para adultos, con descuentos para estudiantes y adultos mayores con credencial.

Cañón de las Flores

Ubicado en la zona del Bosque La Primavera, en Zapopan, este balneario es una opción cercana para quienes buscan diversión sin salir demasiado del área metropolitana.

El Bosque La Primavera es el principal pulmón del Área Metropolitana de Guadalajara. CAÑONDELASFLORES

Cuenta con albercas profundas, chapoteaderos para los más pequeños, un multipista de alta velocidad, barco pirata infantil, amplias áreas verdes y servicio de guardavidas. El costo es de 110 pesos para niños y 220 pesos para adultos.

Tour del parque en 360: https://canondelasflores.com/3601/

Además, ofrece tienda de alimentos, acepta tarjetas de débito y crédito, tiene asadores fijos y portátiles, estacionamiento gratuito y permite ingresar con alimentos y bebidas, siempre que no sean en envases de vidrio.

Los Camachos

Sobre la carretera a Saltillo, en Zapopan, se encuentra Los Camachos, uno de los parques acuáticos más populares de la zona. El costo de ingreso para niños es de 110 pesos y para adultos 220 pesos.

la celebración del 'Día del Parque Acuático' a mediados de 2025 generó descuentos en accesos generales . LOSCAMACHOS

Explora su sitio web: https://www.loscamachos.com.mx/

Ofrece albercas con diferentes profundidades para que todos puedan divertirse, diferentes toboganes extremos, áreas infantiles, zonas de comida y espacios para reuniones familiares.

Más opciones al interior de Jalisco

Si quieres salir un poco más del Área Metropolitana de Guadalajara, hay otras alternativas atractivas en distintos municipios del estado. Entre ellas destaca Corral Grande, en Jamay, con precios que van de 135 a 250 pesos y entrada gratuita para menores de 90 centímetros de estatura.

También puedes visitar el Parque Acuático Santa Rita en Ayotlán; Paraíso Alteño en San Juan de los Lagos; o Las Fuentes en Lagos de Moreno.

Estos espacios recreativos no solo diversifican la oferta turística más allá de los destinos de playa o los Pueblos Mágicos, también son una fuente vital de empleo. Los balnearios de la región generan cientos de empleos directos e indirectos, fortaleciendo la economía de municipios como Villa Corona, Zapopan y Jamay.

TG