El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación directa con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha emitido su pronóstico general para este miércoles, revelando un panorama meteorológico altamente contrastante. Nuestro país experimentará simultáneamente temperaturas bajo cero en las sierras, calor extremo en las costas y precipitaciones intensas en las zonas urbanas más pobladas. Aquí los detalles del clima:

Esta compleja situación climática se debe a la interacción de múltiples fenómenos atmosféricos que cruzan el territorio nacional de extremo a extremo. Desde canales de baja presión hasta la entrada de humedad oceánica, el clima de hoy exige que la población tome precauciones inmediatas para evitar contratiempos en sus actividades diarias y proteger su salud.

El impacto directo del frente frío 46 en el noroeste de México

De acuerdo con los reportes oficiales más recientes, el nuevo frente frío 46 ingresará y recorrerá rápidamente el noroeste de la República Mexicana durante las próximas horas. Este sistema frontal traerá consigo un descenso marcado en los termómetros, afectando principalmente a las zonas serranas y montañosas durante las primeras horas de la mañana y la madrugada .

Los habitantes de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango deberán abrigarse bien antes de salir de casa, ya que se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con posibles heladas. Además, este fenómeno generará vientos intensos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, lo que podría levantar tolvaneras y reducir la visibilidad en las carreteras.

Lluvias fuertes, descargas eléctricas y riesgo de granizo en el centro y sur

En marcado contraste con el frío del norte, el centro y sur del país enfrentarán una severa inestabilidad atmosférica a lo largo del día . Canales de baja presión sobre la Mesa Central, combinados con el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y el Golfo de México, desatarán lluvias puntuales fuertes en estados como Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y el Estado de México .

La Ciudad de México no escapará de estas condiciones adversas, pues se pronostican intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las autoridades recomiendan a los capitalinos y mexiquenses anticipar sus traslados, especialmente durante la tarde, para evitar quedar atrapados en las clásicas inundaciones urbanas y el caos vehicular.

Por su parte, la constante entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe ocasionará lluvias fuertes y focalizadas en Chiapas, así como precipitaciones aisladas en la Península de Yucatán. Estas lluvias, aunque resultan benéficas para el sector agrícola, podrían incrementar peligrosamente los niveles de ríos y arroyos en las zonas más vulnerables del sureste mexicano.

Onda de calor extrema y alerta por mar de fondo en el Pacífico

Para nuestros lectores de Jalisco y el occidente del país, la noticia principal es la persistencia de una intensa y peligrosa onda de calor . Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente sumamente sofocante, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

En nuestra región tapatía y sus alrededores, el termómetro no dará tregua alguna, por lo que es vital mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol. Además del calor extremo, las costas del Pacífico, incluyendo Jalisco, Colima y Michoacán, experimentarán el fenómeno de mar de fondo, con un oleaje elevado y continuo de 1.0 a 2.0 metros de altura.

Tips rápidos y efectivos para enfrentar el clima extremo de hoy

Ante este escenario meteorológico tan diverso y desafiante, es fundamental adaptar nuestra rutina diaria. Primero, si vives en el norte, no guardes las chamarras y protege a tus mascotas del frío matutino. Segundo, en el centro y sur, lleva siempre un paraguas resistente y calzado impermeable, ya que las tormentas vespertinas serán repentinas y copiosas.

Tercero, para quienes habitan o vacacionan en la costa del Pacífico, respeten estrictamente las banderas rojas en las playas; el mar de fondo genera corrientes de resaca muy peligrosas. Cuarto, aplica protector solar de amplio espectro cada cuatro horas y bebe abundante agua natural si te encuentras en las zonas afectadas por la implacable onda de calor.

Mantente informado sobre las actualizaciones del clima a través de los canales oficiales de Protección Civil y no subestimes las alertas emitidas por las autoridades locales. El clima de hoy nos recuerda la inmensa fuerza de la naturaleza, pero con la información correcta y oportuna, podemos disfrutar de nuestro día de manera segura y sin mayores contratiempos.

X /@conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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