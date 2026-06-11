Aunque el resto de su familia no es tan optimista, Carlos no titubea y con una sonrisa que casi se desborda del rostro lanza una sentencia que hace eco en el Fan Fest de Guadalajara: “México va a la final del Mundial contra Portugal”. Sus familiares recalcan que la Selección Mexicana no llegará más allá de Semifinales o Cuartos de Final, pero Carlos, sin duda ni temor, grita que los dirigidos por Javier Aguirre disputarán el trofeo para ser el mejor combinado del mundo.

Y hoy, en el partido inaugural de México vs Sudáfrica, los nacionales inician con el pie derecho: una victoria 2-1 frente a los africanos. “Esta padrísimo (el Fan Fest). La verdad, el ingreso, el orden, la seguridad. Todo muy bien, estamos muy emocionados”, compartieron Fernanda y Karen, familiares de Carlos. Pese a que esperaron en la fila alrededor de una hora para entrar, y que el cielo amenaza una lluvia torrencial, la emoción del Mundial los hizo venir desde temprano y para alcanzar lugar en el Fan Fest.

Hugo, cobijado con una bandera de México sobre la espalda, también mostraba una emoción desbordada por estar a minutos de ver el debut de la Selección mexicana en su Mundial. “El ambiente está muy bien, está excelente. Hoy ganamos 3-0, vamos con todo”.

“Vámonos alto: México llega a Cuartos de Final. Creo que llegamos al sexto partido”, compartió.

Para Alejandra, el ambiente, la fiesta y la seguridad del Fan Fest son “excelentes”. Destacó que familias, amigos y turistas se dieron cita para apoyar a México en su primer partido. “Aquí se demuestra la unión de los mexicanos. El futbol nos une, nos hace sentirnos en familia, en casa. Todo está muy bonito y es una fiesta, literal”, comentó.

Sin embargo, pese al entusiasmo y el ambiente que siente en el festival del Centro Histórico de Guadalajara, no confía en que la Selección mexicana pueda llegar lejos. Conocedora del futbol, recordó que este proceso mundialista fue atropellado, desde Diego Cocca, pasando por Jaime Lozano y el regreso de Javier Aguirre al banquillo tricolor.

“Claro que tengo ilusión, esperanza de que México haga un buen papel en casa. Pero no sé qué tan bueno puede ser. Yo sólo espero que superen lo que han hecho en ediciones pasadas y lleguen al sexto partido”, apuntó.

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OB