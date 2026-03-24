La Selección Mexicana abrirá el Mundial en el Estadio Azteca, pero no será el único partido que sostendrá en tan emblemático espacio. Aquí te contamos sobre los otros partidos del Tri en su casa.

El Estadio Azteca, ahora llamado Banorte, renovado y con poco menos de 90 mil voces listas para rugir, volverá a colocarse en los ojos del planeta durante junio , cuando reciba por tercera ocasión una inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA.

Sobre su césped se han escrito capítulos inolvidables: La coronación de Pelé en 1970 y la inmortalidad de Diego Armando Maradona en 1986.

Estadio Azteca se prepara para el Mundial

Hoy, con esa historia detrás, el "Coloso de Santa Úrsula" se prepara para convertirse en el búnker del Tricolor durante el Mundial Norteamérica 2026.

Para Alberto García Aspe, quien vistió la camiseta nacional y escuchó el rugido que estremece hasta las entrañas, el Azteca será mucho más que un estadio: Será el aliado emocional que respalde, alerte y acompañe a la Selección Mexicana en su búsqueda de una participación histórica.

"El Estadio Azteca es un emblema y algo que debe aprovechar la Selección Mexicana. Tiene la oportunidad de disputar casi todos sus partidos antes de llegar a octavos de final en esa cancha. Creo que puede marcar diferencia en los momentos más difíciles, con esa mística", mencionó, en entrevista.

¿Qué partidos del Tri vienen en el Estadio Azteca?

Si todo sale conforme a lo planeado, el equipo dirigido por Javier Aguirre podría efectuar cuatro partidos mundialistas en Santa Úrsula: La inauguración contra Sudáfrica, el cierre de la primera fase ante un adversario europeo por definir en los próximos días, los dieciseisavos y octavos de final .

García Aspe, integrante de los combinados mundialistas en 1994, 1998 y 2002, fue más allá al reconocer la importancia de esa cancha en la historia del futbol mundial. Para los mexicanos, aseguró, es comparable con lo que es Wembley para los ingleses.

"Esa cancha es uno de los inmuebles más emblemáticos. Será el tercer Mundial que se juegue en ese estadio y allí vimos levantar la copa a grandes leyendas. Para nosotros, los mexicanos, representa lo mismo que Wembley para Inglaterra", dijo.

Por lo pronto, el hoy Banorte se alista para su reapertura este sábado, cuando la Selección Mexicana dispute un cotejo de preparación en contra de Portugal .

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OA