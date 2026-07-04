Elementos de la Policía Estatal de Caminos aseguraron un cargamento de aproximadamente 150 troncos de madera y detuvieron a un hombre que no pudo acreditar la legal procedencia del producto forestal durante un operativo de vigilancia realizado en el municipio de Gómez Farías.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades estatales, los hechos ocurrieron sobre la carretera que comunica a San Andrés Ixtlán con Unión de Guadalupe, donde los oficiales realizaban recorridos preventivos enfocados en detectar posibles delitos contra el medio ambiente y verificar el transporte de recursos forestales.

Durante el operativo, los policías marcaron el alto al conductor de un vehículo de carga con placas federales que transportaba alrededor de 150 troncos de madera. Al solicitar la documentación correspondiente para acreditar el origen legal del cargamento, el operador no presentó los documentos requeridos, entre ellos la guía de traslado, indispensable para el transporte de productos forestales.

Madera asegurada fue puesta a disposición de la FGR

Ante esta situación, los oficiales procedieron a la detención de Abel “N”, de 48 años, quien fue informado sobre los motivos de su aseguramiento y posteriormente puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

De la misma forma, tanto la unidad de carga como la madera asegurada fueron trasladadas y quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará seguimiento a la investigación por la probable comisión de delitos contra el medio ambiente previstos en la legislación federal.

La legislación mexicana establece que el transporte de materias primas forestales debe estar respaldado por la documentación oficial que permita comprobar su origen legal y garantizar la trazabilidad de los productos. La ausencia de estos documentos puede derivar en el aseguramiento de la carga y en el inicio de procedimientos penales cuando existan indicios de posibles ilícitos.

Las autoridades señalaron que continuarán con los operativos de supervisión en las carreteras estatales en coordinación con instancias federales y municipales para fortalecer las acciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y combatir la tala ilegal, una actividad que representa un riesgo para los ecosistemas y las zonas forestales del estado.

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