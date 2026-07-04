¿Cansado del bullicio urbano? Este sábado es el momento ideal para redescubrir el Lago de Chapala. Lejos de los malecones abarrotados, existen refugios naturales que ofrecen paz inmediata, ideales para revitalizar la mente a pocos kilómetros de la ciudad.

La región ribereña esconde secretos bien guardados que escapan del radar turístico tradicional. Estos cinco destinos ofrecen una experiencia inmersiva donde la flora y fauna locales son las verdaderas protagonistas del recorrido.

El encanto del agua y la montaña

Durante la actual temporada de lluvias, las Cascadas de El Tepalo en Ajijic cobran vida . Este sendero efímero ofrece un espectáculo sonoro y visual que solo puede disfrutarse en esta época del año.

El ascenso requiere calzado adecuado y condición física moderada. Al llegar a la cima, los visitantes son recompensados con pozas de agua cristalina y una vista panorámica inigualable del lago más grande de México.

Para quienes buscan un reto mayor, el Cerro Viejo en el municipio de Jocotepec es la opción definitiva . Esta área natural protegida alberga bosques de encino y una biodiversidad que fascina a los senderistas experimentados.

La tranquilidad de esta montaña permite la observación de aves endémicas y un contacto profundo con el ecosistema. Es un espacio donde el silencio solo se interrumpe por el viento entre los árboles.

Misticismo y tranquilidad a la orilla del lago

Un poco más al este, los Petroglifos de San Juan Cosalá combinan la riqueza natural con el misterio arqueológico . Caminar por esta zona es un viaje en el tiempo que conecta a los viajeros con las antiguas civilizaciones.

Las formaciones rocosas están rodeadas de vegetación exuberante, creando un microclima fresco y agradable. Es el lugar perfecto para una caminata matutina seguida de una sesión de meditación al aire libre.

Si se prefiere una caminata sin pendientes, el malecón de San Antonio Tlayacapan es el secreto mejor guardado . A diferencia de sus vecinos más famosos, este tramo costero mantiene una atmósfera serena y contemplativa.

Aquí, los sauces llorones acarician el agua mientras los pelícanos borregones descansan en las orillas. Es un rincón ideal para leer un libro, tomar fotografías o simplemente admirar el atardecer sin interrupciones.

Alturas que quitan el aliento

Finalmente, el Cerro de García en San Luis Soyatlán se erige como el punto más alto de la ribera . Su cumbre ofrece una perspectiva de 360 grados que domina todo el valle y el inmenso cuerpo lacustre.

Llegar a la cima toma un par de horas, por lo que se recomienda iniciar la expedición a primera hora del sábado. El esfuerzo físico se diluye ante la majestuosidad del paisaje jalisciense.

Explorar estos cinco lugares requiere un profundo respeto por el medio ambiente. Los visitantes deben llevar consigo su basura, evitar hacer fogatas y mantenerse en los senderos marcados para preservar estos santuarios.

Este fin de semana, la Ribera de Chapala invita a dejar atrás las pantallas y el estrés cotidiano. Elegir cualquiera de estos destinos garantiza una jornada de desconexión total y un reencuentro necesario con la naturaleza.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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