Si tienes planes al aire libre este sábado en la ciudad, será mejor que no guardes el paraguas. Las condiciones atmosféricas apuntan a un fin de semana pasado por agua , con temperaturas bochornosas y alta radiación solar. Descubre a qué hora lloverá y cómo planear tu día.

Este sábado 4 de julio de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece con un ambiente fresco y cielos nublados. La humedad relativa supera el 70%, generando una sensación térmica ligeramente superior a la que marca el termómetro.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas mínimas rondaron los 17 grados Celsius en la madrugada. Sin embargo, el calor se hará presente conforme avance la jornada en Jalisco , transformando la mañana fresca en una tarde cálida.

Se espera que el termómetro alcance una máxima de 29 grados Celsius cerca de las 14:00 horas. A pesar de la nubosidad, el índice de radiación ultravioleta será alto, llegando a 13 puntos en su pico máximo.

Las autoridades recomiendan usar protector solar y gafas si se transita por la vía pública. El sol aparecerá por breves intervalos, pero las nubes grises dominarán el paisaje tapatío durante este día de descanso.

¿A qué hora comienzan las lluvias en la ciudad?

La gran pregunta es cuándo comenzará a llover. Los modelos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) indican que la probabilidad de precipitación aumenta drásticamente después del mediodía, cambiando la dinámica del clima.

Durante la tarde, se prevén lluvias ligeras a moderadas de forma intermitente en la metrópoli. Estas precipitaciones podrían acompañarse de actividad eléctrica aislada, algo típico del verano en esta región.

Al caer la noche, entre las 20:00 y las 23:00 horas, la intensidad de la lluvia incrementará . Se estima una probabilidad de precipitación del 75%, afectando las actividades nocturnas al aire libre.

Los vientos se mantendrán en calma, soplando desde el oeste a una velocidad de 2 a 4 kilómetros por hora. Esta falta de ráfagas contribuirá a que el bochorno persista durante las lloviznas.

Estas condiciones son impulsadas por canales de baja presión que interactúan con la humedad del Océano Pacífico. Este fenómeno mantiene el temporal activo y constante en el occidente del territorio nacional.

Recomendaciones para un sábado seguro y sin contratiempos

Ante este pronóstico, la Coordinación Municipal de Protección Civil sugiere extremar precauciones al volante. El pavimento mojado y los encharcamientos repentinos pueden generar accidentes en las principales arterias de la ciudad.

Asimismo, se hace un llamado a no tirar basura en las calles para evitar el taponamiento de alcantarillas. Las inundaciones en pasos a desnivel son un riesgo constante en esta época del año.

Si vas a salir, llevar un impermeable o paraguas es obligatorio este sábado. Además, es prudente planificar tus traslados con tiempo extra, ya que el tráfico suele volverse lento bajo la lluvia.

Para quienes prefieren quedarse en casa, el clima nocturno será ideal para descansar. Las temperaturas descenderán a los 18 grados Celsius, ofreciendo un respiro tras el calor experimentado en la tarde.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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