Clausuran 44 establecimientos por incumplimiento de obligaciones ambientales en Jalisco

Tras detectar que diversos sitios y establecimientos no contaban con la documentación que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones ambientales , o bien por representar un riesgo "inminente" de desequilibrio ecológico y deterioro de los recursos naturales, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) realizó 44 clausuras en los primeros tres meses de 2026.

PROEPA realiza clausuras por irregularidades ambientales

Las inspecciones abarcaron emisiones a la atmósfera, manejo de residuos de manejo especial, granjas, impacto ambiental y operación de sitios de disposición final de residuos. Personal de la dependencia llevó a cabo 133 visitas de inspección y verificación en 33 municipios de la entidad. También se realizaron 99 recorridos en los municipios que integran el Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago.

Esta zona está conformada por la subcuenca del río Zula y la cuenca alta del río Santiago, y está constituida por 18 municipios: Arandas, San Ignacio Cerro Gordo, Atotonilco el Alto, Tepatitlán de Morelos, Tototlán, Ocotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Zapotlanejo, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

Falta de autorización ambiental en sitios y empresas de Jalisco

Entre los casos de clausura, el pasado 3 de marzo la Procuraduría acudió a un sitio de disposición final de residuos de manejo especial y sólidos urbanos, administrado por el Ayuntamiento de Poncitlán.

CORTESÍA

El lugar no contaba con autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), además de que no cumplía con las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias, establecidas en la NOM-083-SEMARNAT-2003.

En tanto, el 6 de marzo se clausuró de forma temporal una empresa dedicada a la fabricación de alimento para mascotas, ubicada en la carretera Tototlán-Guadalajara, en Tototlán. El lugar no contaba con la Licencia Ambiental Única expedida por la Semadet.

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