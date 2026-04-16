En el marco del Mundial 2026, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó que las escuelas públicas y privadas del estado tendrán ajustes en el ciclo escolar 2025-2026, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad en Guadalajara , una de las ciudades sede del torneo.

Semanas atrás, las autoridades educativas habían anunciado la suspensión de clases durante días clave del evento deportivo; sin embargo, tras coordinarse con el Gobierno de Jalisco, se determinó que, para no afectar el derecho a la educación de los estudiantes, la mejor alternativa sería impartir clases a distancia.

Te puede interesar: Estos son los días que habrá clases virtuales en Jalisco por el Mundial 2026

Una vez confirmadas las clases en línea, la SEJ detalló el ajuste oficial: en el mes de junio, los días jueves 11 y 18, así como martes 23 y viernes 26, los estudiantes deberán completar sus actividades escolares a través de medios digitales. Estas fechas coinciden con el partido inaugural del Mundial y con encuentros que se llevarán a cabo en el Estadio Akron.

¿Qué es APPrende Digital y cómo utilizarlo?

Con el fin de reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje , el Gobierno de Jalisco puso a disposición la plataforma APPrende Digital, una herramienta que ofrece material educativo para que los estudiantes complementen sus estudios desde cualquier lugar.

Además, a través de esta aplicación, padres y tutores pueden consultar calificaciones, descargar boletas e incluso realizar procesos de inscripción a planteles educativos.

Algunas escuelas también integran actividades directamente en esta plataforma, por lo que, especialmente durante los días de clases en línea, estar registrado puede ser clave para dar seguimiento al aprendizaje desde casa.

Para usar APPrende Jalisco (antes RecreApp), debes seguir estos pasos:

Descarga la app “APPrende Jalisco” en Google Play o App Store, o ingresa a: https://apprendedigital.jalisco.gob.mx/ Si eres nuevo, registra tus datos como padre o tutor para obtener usuario y contraseña En el menú “Mis hijos”, utiliza el signo “+” para vincular a los estudiantes con su CURP y fecha de nacimiento En “Ver expediente”, puedes subir la foto del alumno para generar su credencial oficial

Una vez completado el registro, podrás acceder a todos los beneficios de la plataforma y dar seguimiento a la actividad académica del estudiante.

¿Qué es Mi SEJ y cómo se usa?

Por su parte, Mi SEJ es el complemento de APPrende Digital, ya que funciona como el Sistema Gestor de Usuarios de la Secretaría de Educación Jalisco. Se trata de una plataforma diseñada para que alumnos, docentes y personal administrativo gestionen su cuenta institucional y accedan a distintos servicios digitales.

A través de Mi SEJ también es posible dar seguimiento a actividades en línea que las escuelas programan con apoyo de herramientas como Google for Education o Classroom.

Para utilizarla, es necesario contar con un usuario y contraseña en el sitio: https://mi.sej.jalisco.gob.mx/

Si no cuentas con uno, puedes registrarte siguiendo estos pasos:

Ingresa a: https://mi.sej.jalisco.gob.mx/registro Accede a la sección de registro para alumnos Captura la matrícula del estudiante y su fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA) Acepta los términos y condiciones Ingresa el correo electrónico y teléfono del tutor para recibir los códigos de verificación Establece una contraseña segura para crear la cuenta

También puedes leer: Revelan traje que usaría la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Con estos ajustes, Jalisco busca equilibrar la logística del Mundial 2026 con la continuidad educativa, apostando por herramientas digitales como APPrende Digital y Mi SEJ que permitan a los estudiantes seguir con sus clases sin interrupciones, incluso en medio de un evento internacional de gran magnitud.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP