Estos son los días que habrá clases virtuales en Jalisco por el Mundial 2026

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) modificó el calendario escolar 2025-2026 para escuelas públicas y privadas con motivo del Mundial 2026, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación y colaborar con las necesidades de movilidad y seguridad que, como sede, tendrá Guadalajara en esos días.

De acuerdo con el calendario ajustado, en el mes de junio, los días 11, 18, 23 y 26 las actividades escolares se realizarán a distancia.

Estas fechas coinciden con el partido inaugural del Mundial y con los juegos que se realizarán en el Estadio Akron.

Jueves 11

México vs. Sudáfrica

Estadio Azteca

13:00 horas

Jueves 18

México vs. Corea del Sur

Estadio Akron

19:00 horas

Martes 23

Colombia vs. República Democrática del Congo

Estadio Akron

20:00 horas

Viernes 26

Uruguay vs. España

Estadio Akron

18:00 horas

¿Suspenderán clases en Jalisco por el Mundial?

Según el comunicado emitido ayer por la SEJ, las clases en Jalisco no serán suspendidas oficialmente, pero se realizarán de forma virtual.

Otras fechas clave del calendario escolar 2025-2026

En el mismo comunicado se especificó que del 19 al 26 de junio se realizará el registro de calificaciones, y que la entrega de boletas tendrá lugar el lunes 29 y martes 30 de junio, día en que concluyen las clases.

El 1 de julio tendrá lugar la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, y los días 2 y 3 de julio se desarrollará el taller intensivo para el personal docente.

Del 6 al 14 de julio habrá actividades pedagógicas complementarias opcionales para los estudiantes.

Del 6 al 10 de julio se entregarán certificados, los cuales podrán descargarse a través de la plataforma APPrende Jalisco.

El 15 de julio concluirá el Ciclo Escolar 2025–2026 y comenzarán oficialmente las vacaciones de verano.

Exhibición de la Copa del Mundo en Guadalajara el pasado marzo. EL INFORMADOR/A. Navarro

En la Ciudad de México impulsan trabajo a distancia durante el Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que su administración está impulsando un acuerdo con la iniciativa privada para fomentar el home office durante el Mundial 2026. El objetivo es disminuir la carga vehicular y reducir las emisiones de CO₂ en calles y avenidas principales mientras se desarrolla el evento.

"Se está trabajando en una alianza con el sector privado para promover el home office durante el período mundialista y que esto sirva para llevar a una conversación pública sobre la menor generación de tráfico en las avenidas; la reducción de emisiones de CO2, que la principal fuente de generación de emisiones es el transporte privado, y qué mejor que el Mundial, para llevar a cabo esta conversación", dijo.