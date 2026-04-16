Jueves, 16 de Abril 2026

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Sismo de 4.3 grados sacude Tomatlán sin afectaciones

El temblor de este 16 de abril del 2026 fue percibido en municipios como Talpa de Allende, El Grullo y Unión de Tula

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco

Protección Civil descartó heridos o daños en estructuras tras el sismo de este miércoles. ESPECIAL/PEXELS

Protección Civil descartó heridos o daños en estructuras tras el sismo de este miércoles. ESPECIAL/PEXELS

La tarde de este miércoles 16 de abril del 2026 se registró un sismo de 4.3 grados cerca de la costa de Jalisco, sin que hasta el momento se reporten afectaciones: esto es todo lo que se sabe del temblor que fue percibido en algunos municipios de la entidad de forma leve.

¿Qué se sabe del sismo de 4.3 grados que sacudió las costas de Jalisco?

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 5.9 kilómetros al sur del municipio de Tomatlán, a las 14:58:13 horas con una profundidad de 44 kilómetros, esto según datos del sistema de monitoreo RESJAL.

     

Tras el evento, autoridades de Jalisco activaron una serie de protocolos de revisión y monitoreo en coordinación con los municipios de la región; hasta el momento, se confirmó que no hubo afectaciones mayores por este temblor que sorprendió a más de una persona la tarden de este miércoles; sin embargo, sí se reportó que algunos municipios lograron percibirlo.

¿Dónde se sintió el temblor de 4.3 grados registrado en Jalisco?

De acuerdo con reportes en redes sociales, el sismo fue percibido de forma leve en localidades como las siguientes:

  • Talpa de Allende
  • El Grullo
  • El Limón
  • Autlán de Navarro
  • Unión de Tula
  • Cabo Corrientes

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Protección Civil Jalisco reiteró que, hasta el momento, no existen reportes de daños a la infraestructura ni personas lesionadas aunque los monitoreos en las zonas afectadas se mantienen activos, sobre todo porque podrían presentarse réplicas.

JM

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