La tarde de este miércoles 16 de abril del 2026 se registró un sismo de 4.3 grados cerca de la costa de Jalisco, sin que hasta el momento se reporten afectaciones: esto es todo lo que se sabe del temblor que fue percibido en algunos municipios de la entidad de forma leve.De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 5.9 kilómetros al sur del municipio de Tomatlán, a las 14:58:13 horas con una profundidad de 44 kilómetros, esto según datos del sistema de monitoreo RESJAL. Tras el evento, autoridades de Jalisco activaron una serie de protocolos de revisión y monitoreo en coordinación con los municipios de la región; hasta el momento, se confirmó que no hubo afectaciones mayores por este temblor que sorprendió a más de una persona la tarden de este miércoles; sin embargo, sí se reportó que algunos municipios lograron percibirlo.De acuerdo con reportes en redes sociales, el sismo fue percibido de forma leve en localidades como las siguientes:Protección Civil Jalisco reiteró que, hasta el momento, no existen reportes de daños a la infraestructura ni personas lesionadas aunque los monitoreos en las zonas afectadas se mantienen activos, sobre todo porque podrían presentarse réplicas.JM