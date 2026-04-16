La tarde de este miércoles 16 de abril del 2026 se registró un sismo de 4.3 grados cerca de la costa de Jalisco, sin que hasta el momento se reporten afectaciones: esto es todo lo que se sabe del temblor que fue percibido en algunos municipios de la entidad de forma leve.

¿Qué se sabe del sismo de 4.3 grados que sacudió las costas de Jalisco?

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 5.9 kilómetros al sur del municipio de Tomatlán, a las 14:58:13 horas con una profundidad de 44 kilómetros, esto según datos del sistema de monitoreo RESJAL.

�� Se registró #sismo de intensidad MODERADO en Jalisco Costa Central.



Se estimó efecto IMPERCEPTIBLE para la #CDMX. ��



16 Apr 2026 15:00:31 - Mantente informado con #EQW y descarga #SASSLA APP para recibir la #AlertaSísmica: https://t.co/AK3nc440GZ— Alertas SASSLA (@SasslaBot) April 16, 2026

Tras el evento, autoridades de Jalisco activaron una serie de protocolos de revisión y monitoreo en coordinación con los municipios de la región; hasta el momento, se confirmó que no hubo afectaciones mayores por este temblor que sorprendió a más de una persona la tarden de este miércoles; sin embargo, sí se reportó que algunos municipios lograron percibirlo.

¿Dónde se sintió el temblor de 4.3 grados registrado en Jalisco?

De acuerdo con reportes en redes sociales, el sismo fue percibido de forma leve en localidade s como las siguientes:

Talpa de Allende

El Grullo

El Limón

Autlán de Navarro

Unión de Tula

Cabo Corrientes

Protección Civil Jalisco reiteró que, hasta el momento, n o existen reportes de daños a la infraestructura ni personas lesionadas aunque los monitoreos en las zonas afectadas se mantienen activos, sobre todo porque podrían presentarse réplicas.

JM