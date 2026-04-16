Revelan traje que usaría la Selección Mexicana en el Mundial 2026

El traje sastre que vestirá la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue presentado el pasado martes en Guadalajara, durante la inauguración de la Volvo Fashion Week.

Con símbolos de la cultura mexicana y tecnología textil, el atuendo está compuesto de un saco bordado con el escudo del combinado nacional con colores oscuros en la bolsa izquierda, un pantalón y una corbata verde con detalles alusivos a las culturas prehispánicas y la pasión futbolera .

La presentación del traje del Tri

En una breve pasarela realizada en la sala principal del bicentenario Teatro Degollado, la marca italiana Calderoni develó el guardarropa diseñado en colaboración con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el cual será utilizado durante los viajes y la llegada a los hoteles de concentración tanto por jugadores como por cuerpo técnico y directivos.

La directora de marketing de Calderoni, Jeannette Haber, declaró que cada traje será hecho a la medida, por lo que ya cuentan con las tallas de cada jugador que ha sido convocado en los juegos amistosos para comenzar a elaborarlos cuando se conozca la lista definitiva de seleccionados.

"Tuvimos que tomar medidas de todos los jugadores. Fue un trabajo arduo y dificilísimo porque no están todos en una misma ciudad o en un mismo país . Son pocos los momentos en los que se concentran todos juntos", afirmó.

Los detalles del traje para los seleccionados de Javier "Vasco" Aguirre

Haber detalló que el traje está realizado con una tela italiana con características especiales que permiten que se ciña con comodidad al cuerpo, además de tecnología que hace que el medio forro sea ligero y fresco, dado que será utilizado en el verano mexicano.

El saco está lleno de detalles, pues dentro tendrá bordadas frases de aliento a los jugadores y el cuerpo técnico, mientras que en la parte interna del cuello se puede leer la frase " Somos México ".

Haber afirmó que decidieron dar a conocer el traje que Guadalajara, una de las 16 sedes del Mundial 2026, debido a que es una de las ciudades que más representa la mexicanidad y a que el Fashion Week es una plataforma ideal para ello.

"Guadalajara es una ciudad importantísima en México. Como dijeron, muchos de los símbolos más conocidos en el mundo de México son de aquí y qué mejor plataforma que el Fashion Week para hacerlo ", afirmó.

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FF