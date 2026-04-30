La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que se comunicó con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que este, junto con otros nueve funcionarios activos y retirados del estado, fueran acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado.

Ayer, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos cargos por los presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, un senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán, a quienes vincula con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de "Los Chapitos".

En este sentido, la Presidenta confirmó que habló por teléfono con el gobernador, a quien le manifestó que "si no hay nada, no hay nada que temer".

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"Tiene que haber pruebas. Pónganse ustedes un ciudadano o ciudadana que no tenga un cargo de elección popular. Una detención sin pruebas. Pues no, ¿verdad? Es lo mismo para un gobernador, que en todo caso, primero tendría que haber un desafuero si es que se llegara a encontrar que hay alguna prueba en contra de él", insistió.

Sheinbaum reiteró que todo tiene que ser bajo "Estado de derecho" en relación a la petición de extradición de Estados Unidos a los funcionarios acusados, al tiempo que aseguró que le "corresponde" a ella defender "las leyes y la soberanía".

Sheinbaum reprueba estigmatización de Sinaloa

La Presidenta rechazó este jueves la "muy grave estigmatización" que, según ella, se está haciendo del estado de Sinaloa después de que se dieran a conocer las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de la región.

"El pueblo de Sinaloa es un pueblo grandioso, porque es muy grave esta estigmatización que se ha hecho de Sinaloa (...) Es un gran estado, es el granero de México, y los ciudadanos requieren protección en este momento", mencionó la Mandataria en su conferencia de prensa matutina.

Este caso ha provocado un fuerte sismo político en México, en medio de tensiones con Washington y de la polémica reciente por la presunta presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua en operativos contra el narcotráfico.

Tras conocerse la acusación, Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos y los calificó como un ataque contra su persona y contra el movimiento político encabezado por Sheinbaum.

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MB

