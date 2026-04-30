Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este jueves 30 de abril.

En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta debido al estado del mar.

Estado de playas de Puerto Vallarta para el jueves 30 de abril

Playa Gemelas - Bandera amarilla

Playa Palmares - Bandera amarilla

Playa Conchas Chinas - Bandera amarilla

Playa Muertos - Bandera amarilla

Playa Burros - Bandera amarilla

Playa Camarones - Bandera amarilla

Playa Flamingos - Bandera amarilla

Playa Holly - Bandera amarilla

Playa de Oro - Bandera amarilla

Hasta el momento, no se detecta aparición de fauna silvestre dañina para el ser humano en áreas recreativas de Puerto Vallarta. En caso de detectar a algún especimen que tenga dichas características, deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911.

Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para playas con bandera amarilla el día de hoy:

Extremar precauciones al ingresar al mar.

Atender en todo momento las indicaciones de los guardavidas.

Evitar nadar en zonas señalizadas, si hubiese, con bandera roja.

Mantener especial atención ante la posible presencia de fauna marina.

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¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

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OB