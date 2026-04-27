Las detenciones en operativos federales de Audias Flores Silva, alías “El Jardinero” y César Alejandro ‘N’, alías “El Güero Conta”, no causaron estragos en Jalisco. El gobernador Pablo Lemus descartó que en el estado se hayan registrado hechos de violencia, pues desde que fue notificado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se implementó un operativo especial con cuatro mil elementos de seguridad para salvaguardar la entidad .

Destacó la “coordinación constante” que sostuvo con la dependencia que encabeza García Harfuch, con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Guardia Nacional. Aunque la detención de “El Jardinero”- identificado por las autoridades como un posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho” al frente del Cártel Nueva Generación (CNG) -ocurrió en la comunidad de El Mirador, cercana a la frontera entre Nayarit y Jalisco, el mandatario estatal afirmó que se implementó el operativo “para evitar actos que pudieran ocasionar daños a la ciudadanía. Hicimos un operativo en todo el estado de Jalisco”.

En tanto, sobre la detención de “El Güero Conta” en Zapopan - señalado de ser el presunto operador financiero de “El Jardinero” y de estar implicado en lavado de dinero a través de empresas fachadas y prestanombres-, el secretario García Harfuch también notificó al gobernador Lemus. Esto es muestra de la coordinación entre el Gobierno federal y estatal , resaltó.

“Puedo decirles, hasta este momento, que tenemos saldo blanco. Completamente en Jalisco saldo blanco después de este operativo que se celebró en Nayarit. No hubo un solo bloqueo, no hubo un solo vehículo quemado, no hubo absolutamente ningún comercio afectado”, comentó.

“Vamos a continuar 48 horas más con una vigilancia especial. Repito, principalmente en las zonas limítrofes con Nayarit. Puerto Vallarta, en concreto, es la zona que tiene la más amplía vigilancia, pero también hubo un operativo especial en Zona Metropolitana, en la región de la Ciénega, donde se habían presentado actos vandálicos, delincuenciales durante el operativo del 22 de febrero”, añadió.

Tras la captura de “El Jardinero”, se registraron bloqueos en la Carretera Federal 15 cerca de los municipios de Ahuacatlán, Copales, Ixtlán del Río y Jala, en Nayarit y cerca de la frontera con Jalisco. Las autoridades señalaron que Flores Silva se desempeñaba como principal productor de drogas en esta región.

Por su parte, Lemus Navarro mencionó que el servicio de transporte público no se suspendió en Jalisco, contrario a lo que ocurrió en Nayarit.

SV