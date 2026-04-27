La tarde de este lunes se registró una balacera en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en oriente de Guadalajara. Presuntamente, la balacera implicó la privación de la libertad de un hombre según un video difundido en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en la plaza comercial ubicada en el cruce de las avenidas Revolución y Ramón López Velarde, en la colonia Magaña, del municipio tapatío.

La Comisaría de Guadalajara informó que, por instrucción del Comisario General de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez, se abrió una investigación por parte del área operativa y el departamento jurídico contra los oficiales de la unidad, porque presuntamente podrían haber incurrido en una omisión durante sus actividades operativas.

En tanto se desarrolla esta, los elementos serán separados de sus funciones operativas en calle, según refirió la corporación.

Vecinos y testigos reportaron a las autoridades los hechos donde se escucharon múltiples disparos de arma de fuego, presuntamente, al menos 15 detonaciones.

Al punto se trasladaron elementos de la Policía de Guadalajara quienes al llegar al lugar, los oficiales tapatíos localizaron un vehículo con daños por arma de fuego, así como casquillos y rastros de sangre.

"Localizan en el estacionamiento de una plaza comercial un vehículo con daños al parecer por arma de fuego. Sobre el piso, se observa líquido hemático y varios indicios de arma corta", refirió uno de los oficiales.

Testigos refirieron que varios hombres armados llegaron al lugar, descendieron de una camioneta y fueron los responsables de las detonaciones.

Sin embargo, en un un video difundido en redes sociales, se observa cómo varios hombres suben a un hombre herido a la cajuela de una camioneta, aparentemente tipo SUV en color blanco.

En ese momento, se observó a una patrulla de la Policía de Guadalajara que pasó por la avenida Revolución mientras sucedían los hechos.

MF