Luego de los hechos violentos registrados en distintos puntos de Nayarit la tarde de este lunes, varias empresas de transporte de pasajeros foráneos informaron la suspensión del servicio hacia Puerto Vallarta y otros destinos de la región.

Empresas suspenden rutas por seguridad

A través de sus redes sociales oficiales, algunas de las compañías anunciaron la cancelación temporal del servicio . Por ejemplo, Primera Plus informó la suspensión de rutas como Guadalajara–Puerto Vallarta, Vallarta–Guadalajara, Guadalajara–Mazatlán y Mazatlán–Guadalajara.

"Debido a causas ajenas a la operación de Primera Plus, se suspenden momentáneamente los servicios mencionados. Te invitamos a mantenerte al pendiente de nuestros canales oficiales", señaló la empresa.

PRIMERA PLUS

Por su parte, Estrella Blanca notificó la suspensión de corridas desde Puerto Vallarta hacia Tepic, Guadalajara y Mazatlán. "Por medidas de seguridad y en atención a la situación actual en la región se ha tomado la decisión de suspender temporalmente el servicio", indicó.

En caso de tener un viaje pendiente, las personas deberán comunicarse con las líneas de atención de cada empresa para gestionar cambios o reprogramaciones.

ESTRELLA BLANCA

Violencia tras captura de presunto líder criminal

Los hechos violentos se derivan de la captura por parte de autoridades federales de "El Jardinero", identificado como uno de los operadores clave del Cártel Nueva Generación en la región y quien también era buscado por autoridades estadounidenses.

Refuerzan vigilancia en límites de Jalisco y Nayarit

Ante los bloqueos generados por grupos delictivos, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Seguridad, informó que mantiene vigilancia en los límites con Nayarit mediante patrullajes focalizados.

"Se mantienen los patrullajes en convoy de la Policía de Jalisco con la Guardia Nacional y Defensa en las zonas limítrofes con Nayarit, además de puntos de control. Asimismo, en la Región Valles, vía aérea y terrestre, y en la Costa Norte, en Puerto Vallarta", informó la dependencia.

Autoridades llaman a la población a resguardarse

El Gobierno de Nayarit informó que mantiene acciones operativas y de prevención para salvaguardar la paz y la tranquilidad social, e invitó a la ciudadanía a mantenerse resguardada en sus hogares.

"De manera preventiva, se invita a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares y evitar salir de no ser necesario, atendiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades", indicó en un comunicado.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar incertidumbre.

GOBIERNO DE NAYARIT

En el caso de Jalisco, no se han reportado hechos violentos ni se ha emitido alguna indicación para suspender actividades o permanecer en resguardo.

EE