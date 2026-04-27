Debido a su cercanía con Nayarit, estado donde fue detenido Audias Flores Silva, alías "El Jardinero", Puerto Vallarta fue el municipio jalisciense en el que se concentraron las principales acciones del operativo especial de seguridad implementado en Jalisco , afirmó el gobernador Pablo Lemus. Las labores contaron con la participación de cuatro mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército mexicano y de la Secretaría de Seguridad estatal.

Aseguró que Puerto Vallarta enfrenta "el mayor riesgo" tras la captura de quien había sido identificado por autoridades como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", al frente del Cártel Nueva Generación (CNG). El operativo especial se extenderá por las próximas 48 horas, "principalmente en las zonas limítrofes con Nayarit. Puerto Vallarta, en concreto, es la zona que tiene la más amplia vigilancia".

"Lo que causaba alerta principalmente, según las recomendaciones del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), era la posibilidad de actos vandálicos en Puerto Vallarta principalmente (y) en los límites con Nayarit, porque el objetivo prioritario fue la detención de Nayarit", comentó.

El mandatario enfatizó que el objetivo era evitar bloqueos, actos vandálicos y hechos de violencia en la entidad , como ocurrió el pasado 22 de febrero tras el abatimiento de "El Mencho". Reafirmó que en Puerto Vallarta, así como en el resto del estado, se registró saldo blanco tras la jornada, mientras que no se activó el Código Rojo en Jalisco.

"El Jardinero" era un objetivo prioritario de autoridades de México y Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofrecía cinco millones de dólares por información que facilitara su arresto. Es identificado como uno de los principales operadores financieros y logísticos del CNG, y su zona de influencia abarcaba Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

Antes de tomar el control de la regional de la organización criminal, se le atribuye el cargo de presunto jefe de seguridad de "El Mencho". También estaba a cargo de laboratorios de drogas y la supervisión de aviones y pistas de aterrizaje clandestinas. Flores Silva también era conocido como "Comandante", "El Bravo 2", "Audi" o "El Mata Jefes".

SV