Luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, diera a conocer la detención de César "N" (a) "El Güero Conta", la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer cómo se llevó a cabo el operativo en el cual se logró su aprehensión.

La Sedena aseguró que la captura se llevó a cabo como parte de las acciones de seguimiento a la captura y caída de Rubén Oseguera, alias "El Mencho", mediante trabajos de inteligencia de órganos propios de información de la Defensa Nacional, elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional.

La aprehensión, señaló, se efectuó durante una operación de precisión en Zapopan, sin especificar la colonia, y sin que el "Güero Conta" opusiera resistencia.

La Defensa Nacional afirmó que César "N", era el primer hombre de confianza de Audías "N", alias "El Jardinero", Jefe Regional del "Cartel Nueva Generación" (CNG), también detenido este lunes en Nayarit.

La autoridad federal afirmó que César se desempeñaba como el principal operador financiero de esta organización criminal, "mediante actividades de lavado de dinero para la adquisición de armamento, aeronaves, embarcaciones y propiedades".

"Cabe mencionar que estos medios de transporte aéreos y marítimos, son empleados por el "CNG", para el trasiego de droga de Sudamérica a los Estados Unidos de América", añadió la Defensa Nacional.

Para su aprehensión, dijo mediante un comunicado, se utilizó a la Fuerza Especial Conjunta conformada con integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea, con el empleo de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia y helicópteros UH-60 en funciones de apoyo aéreo cercano.

Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo, siendo puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FEMDO), con sede en la ciudad de Guadalajara, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento se desconoce si el "Güero Conta" será trasladado a las instalaciones federales del Complejo de Puente Grande, Jalisco, o si será llevado a algún otro estado de la República.

MF