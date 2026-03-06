El Gobierno de Zapopan invita a la Gran Fiesta por el Día Mundial del Síndrome de Down, en donde las familias del municipio podrán disfrutar de un día lleno de arte, deporte y entretenimiento, con el objetivo de aumentar la sensibilización pública sobre este tema y destacar la dignidad, el valor y las importantes contribuciones que realizan las personas con discapacidad intelectual al bienestar y a la diversidad de sus comunidades.

Además, la iniciativa pretende subrayar la relevancia de promover su autonomía e independencia, especialmente su derecho a tomar decisiones propias y a participar plenamente en la sociedad.

La cita es el próximo domingo 22 de marzo con salida de avenida Patria y Romanos hacia la Unidad Deportiva El Polvorín, la hora de llegada es a las 08:30 horas, para arrancar a las 09:30 horas con el evento, es decir, será más que una caminata , pues al llegar a la Unidad Deportiva comenzarán las actividades culturales y concluirán hasta las 14:00 horas.

El evento es completamente gratuito y para toda la familia; ofrecerá las siguientes actividades:

Escuadrón canino

Exhibición de animales

Circo, acrobacias y brincolines

Interacción con bomberos, camiones y SWAT

Manualidades y pintura

Ludoteca y luciérnaga móvil

Comandante alegría

Exhibición de futbol y beisbol

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan

En diciembre de 2011, la Asamblea General de la ONU designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down.

El síndrome de Down es una condición genética que ocurre cuando existe una copia adicional de material genético en el cromosoma 21, lo que provoca distintos grados de discapacidad intelectual.

A nivel mundial, se estima que esta condición se presenta aproximadamente en uno de cada mil a mil 100 nacimientos.

