Así puedes registrarte para ser voluntario en el Mundial FIFA 2026 en Zapopan

El Gobierno de Zapopan contará con tres grandes puntos de encuentro para transmitir de forma gratuita y al aire libre los partidos del Mundial FIFA 2026 que se jugarán en el Estadio Guadalajara, en donde las y los interesados pueden ser parte de los voluntarios en dichos espacios de transmisión, y sumarse al juego en una oportunidad única de vivir la justa futbolística de cerca.

En un ambiente completamente familiar, para que puedan disfrutar tanto niños y grandes, Zapopan contará con estos espacios para transmitir los partidos, en donde además se realizarán actividades recreativas relacionadas con el deporte.

Quienes deseen formar parte de los voluntarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Vivir en Zapopan.

Contar con identificación oficial, original y vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Correo electrónico.

Número telefónico.

Además las y los interesados deberán registrarse en el siguiente enlace y en caso de ser seleccionado el Gobierno de Zapopan se pondrá en contacto con la persona: https://forms.gle/bs1XBzBPKDHae4D17

Para los estudiantes que serán voluntarios con el Gobierno de Zapopan en dichos eventos, pueden liberar sus prácticas profesionales, solo es necesario indicarlo al momento del registro.

Guadalajara albergará un total de cuatro partidos de la fase de grupos, convirtiéndose en una de las sedes mexicanas más destacadas del torneo.

