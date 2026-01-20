Cipriano Manzanilla niega ser fiscal carnal y garantiza autonomía

Cipriano Manzanilla, quien actualmente se desempeña como director jurídico en la Secretaría de Salud Jalisco, fue designado con 32 votos como nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción tras un acuerdo entre las fracciones parlamentarias y varias horas de reunión de la Junta de Coordinación Política.

El futuro fiscal, quien asumirá el cargo a partir del 15 de febrero, negó ser un fiscal carnal, al descartar relación política con algún partido político y garantizó que habrá autonomía durante su gestión como fiscal Anticorrupción.

"Mi perfil es técnico académico, no tengo ninguna relación política con ninguno de los actores políticos de los distintos partidos. Tengan plena confianza en que la autonomía y la objetividad van a estar plenamente garantizadas".

Para evitar señalamientos, Manzanilla afirmó que deberá enfocarse en "el trabajo, actuando conforme a la ley cuando debe hacerse de esa forma", indicó en entrevista tras tomar protesta en el Congreso de Jalisco.

La actual gestión de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tiene investigaciones pendientes por corrupción, como es el de Eli Castro, expuesta por cobrar 73 mil pesos en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) pese a no tener los conocimientos para el organismo o también los servidores públicos involucrados en posibles omisiones por el caso del Rancho Izaguirre.

Por ello, el futuro fiscal indicó que deberán darle seguimiento a las carpetas de investigación pendientes, así como buscar más personal para ampliar la capacidad de atención en todas las regiones de Jalisco.

"De acuerdo al plan de trabajo, el primer punto fue garantiza una oficina regional de la Fiscalía Anticorrupción en cada uno de los distritos judiciales para que sea más viable para los ciudadanos víctimas como imputados y ministerios públicos, el momento de judicializar las carpetas".

A pesar de que labora en la Secretaría de Salud Jalisco, Manzanilla aseguró que responde "solamente a la ciudadanía", negando que responda a algún perfil político.

Entre su plan de trabajo, dijo que buscará por lo menos aumentar el personal debido a la falta de investigadores en el interior del estado. "Incrementar al menos en 50% los fiscales, los agentes del Ministerio Público tanto en la Fiscalía como en la oficina central como en las oficinas regionales de Tepatitlán, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, donde actualmente solo hay un agente del Ministerio Público", dijo.

Para ello, buscarán suficiencia presupuestal para garantizar que se cumplan las labores de la Fiscalía Anticorrupción.

