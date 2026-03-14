Debido a la quinta edición de la Copa Zapopan de Ciclismo que inició a las 06:30 horas y se extenderá hasta las 17:00 horas, se presentan diversos cierres a la circulación en vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La competición se desarrolla a lo largo de 6.03 kilómetros con un recorrido que tiene como punto de partida y llegada el Palacio Municipal de Zapopan en un recorrido que incluye tramos de las avenidas Américas, Ávila Camacho, Juan Pablo II e Hidalgo.

Estos son los cierres viales del sábado 14 de marzo

Avenida Ávila Camacho, desde Calle Bandera Nacional, hasta Avenida Américas.

Avenida Hidalgo, desde Américas hasta Constitución.

Estas son las alternativas viales

Ante ello, la Policía Vial Jalisco tiene un despliegue de elementos con cierres en calles y atiende a los conductores que se trasladan por la zona. En ese sentido, la dependencia recomienda utilizar las siguientes rutas alternativas para evitar el congestionamiento en la zona:

Avenida Patria, hacia Luis Pérez Verdia y Epigmenio Preciado (si te diriges a Periférico).

Calle Independencia (hacia Constitución).

Juan Manuel

Ramón Corona

Javier Mina

Avenida Jacarandas

Ramón Corona

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OB