Sábado, 14 de Marzo 2026

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Estas son las rutas alternas para evitar los cierres viales por la Copa Zapopan

Ten en cuenta que el tránsito vehicular estará restringido hasta las 17:00 horas

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Te compartimos las rutas alternas propuestas por Policía Vial Jalisco. ESPECIAL / FACEBOOK Policía Vial Jalisco

Te compartimos las rutas alternas propuestas por Policía Vial Jalisco. ESPECIAL / FACEBOOK Policía Vial Jalisco

Debido a la quinta edición de la Copa Zapopan de Ciclismo que inició a las 06:30 horas y se extenderá hasta las 17:00 horas, se presentan diversos cierres a la circulación en vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La competición se desarrolla a lo largo de 6.03 kilómetros con un recorrido que tiene como punto de partida y llegada el Palacio Municipal de Zapopan en un recorrido que incluye tramos de las avenidas Américas, Ávila Camacho, Juan Pablo II e Hidalgo.

Estos son los cierres viales del sábado 14 de marzo

  • Avenida Ávila Camacho, desde Calle Bandera Nacional, hasta Avenida Américas.
  • Avenida Hidalgo, desde Américas hasta Constitución.

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Estas son las alternativas viales

Ante ello, la Policía Vial Jalisco tiene un despliegue de elementos con cierres en calles y atiende a los conductores que se trasladan por la zona. En ese sentido, la dependencia recomienda utilizar las siguientes rutas alternativas para evitar el congestionamiento en la zona:

  • Avenida Patria, hacia Luis Pérez Verdia y Epigmenio Preciado (si te diriges a Periférico).
  • Calle Independencia (hacia Constitución).
  • Juan Manuel
  • Ramón Corona
  • Javier Mina
  • Avenida Jacarandas
  • Ramón Corona

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