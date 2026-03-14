Debido a la quinta edición de la Copa Zapopan de Ciclismo que inició a las 06:30 horas y se extenderá hasta las 17:00 horas, se presentan diversos cierres a la circulación en vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).La competición se desarrolla a lo largo de 6.03 kilómetros con un recorrido que tiene como punto de partida y llegada el Palacio Municipal de Zapopan en un recorrido que incluye tramos de las avenidas Américas, Ávila Camacho, Juan Pablo II e Hidalgo.Ante ello, la Policía Vial Jalisco tiene un despliegue de elementos con cierres en calles y atiende a los conductores que se trasladan por la zona. En ese sentido, la dependencia recomienda utilizar las siguientes rutas alternativas para evitar el congestionamiento en la zona:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB