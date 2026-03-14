Cambio de aplicación de parquímetro en Guadalajara sorprende a usuarios

Al intentar pagar el parquímetro en la colonia Americana, Claudia se encontró con que la aplicación de Parquimovil ya no tenía ubicaciones en Guadalajara. Escaneaba el código en los carteles de parquímetros virtuales, prendía y apagaba sus datos, cerraba la aplicación, pero ya no servía. No se enteró de que a partir de hoy la plataforma para pagar el parquímetro será Blinkay.

“Ayer recargue 200 pesos en mi cuenta, ya se perdieron. No avisaron bien y no han cambiado los carteles para que la gente sepamos qué ya no va a servir la aplicación de siempre. Llevo 20 minutos intentando pagar para que no me multen”, lamentó.

El Gobierno de Guadalajara anunció que, tras una licitación nacional, Blinkay fue seleccionada para operar los cerca de cinco mil espacios de estacionamiento que pagan parquímetro en la ciudad. La aplicación funciona bajo un modelo de consumo real, es decir, el usuario paga por el tiempo exacto que se utiliza el espacio, contrario a Parkimovil, donde se tenían que hacer pagos por intervalos de tiempo, destaca el ayuntamiento. Los cajones, las zonas y las tarifas no cambian; el contrato estará vigente hasta septiembre de 2027.

Blinkay es la nueva aplicación para pagar el servicio de estacionamiento por parquímetro en Guadalajara. EL INFORMADOR / A. Navarro

Pese a ello, Berenice, otra usuaria, criticó que no se haya notificado del cambio con más anticipación “u otra forma en la que todos nos podamos enterar”.

“Si no me dicen, yo no me entero que tengo que descargar otra aplicación para pagar el parquímetro. Llevo 10 minutos intentando pagar, ya voy tarde a mi reunión, pero no me quiero ir porque si no me multan [...]. Al menos sigue igual, pero les faltó que nos avisaran con más tiempo y mejor”, comentó.

Aurora tampoco se enteró del cambio de aplicación. Al estacionarse sobre la calle Libertad, en la colonia Americana, notó que Parkimovil sólo le permitía seleccionar espacios de estacionamiento en Zapopan. Luego de 15 minutos, descargó la aplicación de Blinkay, pero criticó que en los carteles de parquímetros virtuales no se notifique del cambio y continúe el código de Parkimovil.

“Deberían al menos cambiar los carteles y poner la nueva aplicación. Si a partir de hoy va a ser esa, desde ayer debieron cambiar los carteles para no estar perdiendo el tiempo intentando pagar en una aplicación que ya no sirve”.

En Parkimovil ya no aparecen espacios de pago de parquímetro en Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La fracción edilicia de Morena en el cabildo de Guadalajara denunció presuntas irregularidades en el contrato otorgado a Blinkay. La regidora Mariana Fernández señaló que la licitación se entregó a una opción más costosa, pues Blinkay operará con una comisión de 19.5 por ciento, contrario al 16.24 por ciento de Parkimovil. La diferencia representa un costo de alrededor de 2.5 millones de pesos al año para el municipio, afirmó.

Por su parte, el Gobierno tapatío defiende la licitación, pues afirma que se trató de un proceso apegado a derecho y transparente. Además, la nueva aplicación ofrece un servicio más justo, seguro y eficiente. Se mantiene el seguro de gastos por robo o daños al vehículo y se puede recargar saldo en tiendas de conveniencia, resalta el ayuntamiento.

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