La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo sábado 1 de noviembre habrá cierres viales en el municipio debido a dos eventos culturales.

El primero se trata de la Rodada Día de Muertos 2025, que se realizará mañana de 6:00 a 7:30 pm y se cerrarán las siguientes vialidades: calle La Paz, Aldama y Calzada Constituyentes.

Te recomendamos: Lemus anuncia patrullajes en la ZMG para evitar vandalismo por la Rodada del Terror

CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan.

Lee también: Sader Jalisco dará 150 pesos por tonelada a maiceros

Mientras que por la procesión de Catrinas y Catrines Zapopan 2025, de 5:30 a 8:00 de la noche habrá cierres viales en la Avenida Juan Pablo II, Avenida Hidalgo, 5 de Mayo y Prolongación 20 de Noviembre.

Por dicho evento puedes tomar las siguientes vialidades alternas: Javier Mina, Avenida de las Américas, Sofía Camarena de Jiménez, Gómez Farías y Mariano Matamoros.

Por lo anterior, te recomendamos anticipar tus trayectos y tomar tus precauciones.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan.

NA