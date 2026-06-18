Guadalajara vive una vez más la emoción de la Copa del Mundo. Cuatro décadas después de haber sido una de las sedes del Mundial de 1986, la capital jalisciense vuelve a colocarse en el centro de la atención internacional con la FIFA World Cup 2026, mostrando una transformación urbana, tecnológica y social que ha cambiado por completo su paisaje.

De la historia del Estadio Jalisco al protagonismo del Estadio Guadalajara

Cuando Guadalajara recibió partidos mundialistas en 1986, el escenario principal era el histórico Estadio Jalisco. En ese inmueble se disputaron algunos de los encuentros más recordados de la historia de los Mundiales, incluido el legendario duelo de cuartos de final entre Brasil y Francia, considerado por muchos especialistas como uno de los mejores partidos jamás jugados en una Copa del Mundo.

Sin embargo, el panorama actual es muy distinto. El protagonismo ahora corresponde al Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan, recinto inaugurado en 2010 y casa de las Chivas. Lo que hace 40 años eran terrenos agrícolas, hoy es uno de los complejos deportivos más modernos de México y sede oficial del Mundial 2026.

Un estadio inspirado en volcanes y naturaleza

El diseño del Estadio Guadalajara no es casualidad. Los arquitectos tomaron como referencia el entorno natural de la Sierra La Primavera, una de las áreas protegidas más importantes del occidente del país.

La estructura parece emerger de una colina cubierta de césped, mientras que su techo blanco evoca una nube volcánica. Su ubicación, cercana a la Sierra La Primavera, conecta al inmueble con una historia geológica de miles de años marcada por erupciones volcánicas, domos de lava, aguas termales y formaciones naturales únicas en México.

La Primavera, un tesoro natural rodeado por la ciudad

Hace aproximadamente 95 mil años, una gigantesca erupción volcánica dio origen a una caldera de más de 11 kilómetros de diámetro en la zona donde hoy se encuentra la Reserva de la Biosfera La Primavera.

Con el paso de los siglos, la actividad geológica moldeó el paisaje hasta formar cerros, domos volcánicos y estructuras como el Cerro del Colli, visible desde distintos puntos del área metropolitana.

Actualmente, gran parte de este ecosistema permanece protegido, aunque el crecimiento urbano de Guadalajara ha rodeado progresivamente la reserva natural.

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El crecimiento de Guadalajara y Zapopan

La transformación de Guadalajara también se refleja en su población. Mientras que en 1986 el área metropolitana contaba con alrededor de 2.7 millones de habitantes, actualmente supera los 5.5 millones.

Gran parte de este crecimiento se ha concentrado en Zapopan, municipio que se ha consolidado como uno de los polos tecnológicos más importantes de América Latina. Su desarrollo le ha valido el sobrenombre de “Silicon Valley mexicano”, gracias a la instalación de parques tecnológicos, centros de innovación y empresas internacionales.

Además, nuevas zonas industriales, desarrollos inmobiliarios e invernaderos han modificado considerablemente el paisaje observado hace cuatro décadas.

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La pasión mundialista sigue viva

La historia de Guadalajara con los Mundiales comenzó en 1970, cuando el Estadio Jalisco recibió a la selección de Brasil liderada por Pelé durante su camino al título.

Para honrar ese legado, en mayo de 2026 fue inaugurada una estatua de bronce de 9.5 metros dedicada al astro brasileño, convirtiéndose en uno de los nuevos atractivos turísticos para aficionados al futbol.

Incluso el Zoológico de Guadalajara se ha sumado a la fiesta mundialista. Animales como pumas, jirafas, gorilas, elefantes y capibaras participan en dinámicas para “predecir” los resultados de los partidos, generando gran interés entre visitantes y seguidores del torneo.

Los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

La ciudad alberga cuatro encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026:

Corea del Sur vs República Checa (12 de junio)

México vs Corea del Sur (18 de junio)

Colombia vs República Democrática del Congo (23 de junio)

Uruguay vs España (26 de junio)

Con una combinación de historia futbolística, crecimiento urbano, innovación tecnológica y riqueza natural, Guadalajara vuelve a demostrar por qué es una de las sedes más importantes de la Copa del Mundo y uno de los destinos más atractivos para miles de visitantes internacionales.

Con información de la NASA.

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