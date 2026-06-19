Socavón en López Mateos: Reabrirán la circulación este sábado 20 de junio tras seis días de trabajos

La circulación sobre avenida López Mateos, en la zona donde el pasado domingo se registró un socavón que afectó infraestructura hidráulica y sanitaria, será reabierta este sábado, afirmó el director de Obras Públicas de Zapopan, Álvaro Orozco Gutiérrez, luego de un recorrido de supervisión de trabajos realizado en la zona.

Reparaciones incluyeron infraestructura hidráulica y sanitaria

El ingeniero informó que la intervención realizada en la lateral de esta avenida, entre Andrómedra y Pléyades, incluyó la sustitución de aproximadamente 120 metros de extensión y hasta 8 de profundidad "en su punto más crítico", que abarcaron no solo concreto, sino también diversas instalaciones dañadas, además de la reparación de líneas de distribución, impulsión y drenaje sanitario que resultaron afectadas por el colapso.

"Atendimos de forma inmediata por indicaciones del presidente, Juan José Frangie, y realizamos esa intervención de la mano con personal de SIAPA, de la mano de Protección Civil, de Inspección y Licencias, y hemos estado realizando una intervención integral.

"Realizamos una sustitución en una afectación de 120 metros, realizamos una intervención en la línea de 4 pulgadas de distribución, línea de 12 pulgadas de distribución", refirió respecto de las intervenciones realizadas.

"Tenemos una línea de impulsión de 16 pulgadas, que fue la que tuvo afectación a la zona al suministro de agua potable, y una línea de drenaje sanitario de 16 pulgadas, así como algunas afectaciones menores a un colector que tenemos, un colector profundo, a aproximadamente a 5 metros de profundidad", añadió.

Servicio de agua se normalizará en las próximas horas

El director de Obras Públicas de Zapopan señaló que las reparaciones en la infraestructura ya fueron concluidas y que la recuperación total del servicio de agua potable en la zona se dará durante las próximas horas, luego de que la red fuera puesta nuevamente en operación. Hasta el momento, añadió, no se han detectado fallas.

"Todas las instalaciones ya están concluidas. La recuperación, de acuerdo al SIAPA, se va a dar en las próximas 24 horas, ya está en funcionamiento. Ahorita estábamos revisando la instalación de las piezas especiales, no hemos presentado fallas al momento. Realizamos ya la intervención del pavimento, como ustedes pueden apreciar.

Álvaro Orozco Gutiérrez, director de Obras Públicas de Zapopan. EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

"Y nosotros estamos aperturando aproximadamente la vialidad a las 10 de la mañana del día de mañana. Esto es seis días posteriores al percance que tuvimos en esta vía tan importante" , afirmó el director.

Empresa responsable asumió los costos de la reparación

Respecto a la obra privada ubicada en el sitio, Orozco Gutiérrez explicó que Protección Civil determinó que el origen de las fallas estuvo relacionado con los trabajos de excavación para sótanos. Añadió que la empresa responsable absorbió la totalidad de los costos derivados de la reparación y podrá continuar con su proyecto, aunque deberá concluir las labores pendientes para estabilizar la zona, como la restitución de las banquetas para el paso peatonal.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

"La obra tuvo un apercibimiento dentro de los alcances que tuvo Protección Civil del dictamen de riesgo. Determinó que las fallas habían sido debido al proceso de los sótanos. La empresa ya se hizo responsable de los gastos derivados de esta reparación al 100 por ciento, y con esto pueden continuar los trabajos. También en la parte baja necesitamos que ellos concluyan sus niveles de sótanos para poder estabilizar y dar garantía que no vuelva a ocurrir esta parte".

Es el tercer socavón registrado en la zona

El director recordó que este es el tercer socavón registrado en el área durante los últimos años. Recordó que el primero de ellos ocurrió hace aproximadamente seis años, y otro más en febrero pasado, este en la misma ubicación donde se presentó el incidente más reciente, aunque en esta ocasión las afectaciones fueron mayores al impactar directamente diversas líneas de servicio.

"Este sí es en la misma ubicación (que en la vez pasada), nada más que fue más grande el que se generó en esta ocasión, y ya tuvo afectaciones directas a todas las líneas que tuvimos que hacer esa sustitución", dijo Orozco Gutiérrez, añadiendo que se espera que una vez que la empresa concluya las construcciones del sótano, este tipo de incidentes no vuelva a suceder.

SIAPA analiza posibles riesgos adicionales

Por otra parte, el director confirmó que tras este incidente el SIAPA realizó diversas observaciones en la zona para analizar posibles riesgos adicionales, concluyendo en que existen algunas líneas cuya vida útil ya finalizó, aunque precisó que corresponderá al SIAPA determinar los programas de sustitución y evaluar las condiciones de la infraestructura hidráulica.

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