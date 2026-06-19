Miles de aficionados nacionales y extranjeros están en Guadalajara por la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que provocará una mayor demanda en restaurantes, mercados y zonas gastronómicas de la ciudad. Ante este panorama, una de las principales preocupaciones de los visitantes será encontrar opciones para comer bien sin gastar demasiado.

Aunque los precios suelen incrementarse durante eventos internacionales de gran magnitud, existen alternativas accesibles que permiten disfrutar de la gastronomía local sin afectar el presupuesto del viaje.

Mercados y fondas, los mejores aliados del bolsillo

Una de las opciones más recomendables para quienes buscan ahorrar es visitar los mercados tradicionales y las fondas locales. En estos establecimientos es posible encontrar desayunos completos, comidas corridas y antojitos mexicanos a precios considerablemente más bajos que en las zonas turísticas.

Además de representar un ahorro, estos lugares ofrecen una experiencia más auténtica de la cocina jalisciense, con platillos preparados de forma casera y porciones generosas.

Lleva una botella reutilizable y evita gastos innecesarios

Durante los días de partidos y recorridos turísticos, mantenerse hidratado será fundamental debido a las altas temperaturas que suelen registrarse en la región.

Expertos en turismo recomiendan llevar una botella reutilizable para rellenarla en hoteles, alojamientos o establecimientos que cuenten con dispensadores de agua. Esta sencilla práctica puede representar un ahorro importante al final de la estancia.

Aprovecha promociones y menús ejecutivos

Muchos restaurantes suelen lanzar promociones especiales para atraer visitantes durante eventos internacionales. Los menús ejecutivos, paquetes de comida y descuentos en determinados horarios pueden convertirse en una excelente alternativa para reducir gastos.

Antes de elegir un lugar para comer, se recomienda revisar aplicaciones de mapas, redes sociales o plataformas de reseñas donde suelen publicarse ofertas temporales y promociones exclusivas.

Compra snacks en supermercados

Otra estrategia para controlar el presupuesto consiste en adquirir frutas, barras energéticas, botanas y bebidas en supermercados o tiendas de conveniencia.

Esto permitirá contar con alimentos para trayectos largos, filas de acceso a estadios o recorridos turísticos sin necesidad de comprar productos a precios más elevados en zonas de alta afluencia.

Cuidado con las zonas más turísticas

Las áreas cercanas a estadios, fan zones y principales atractivos turísticos suelen registrar precios más altos debido a la gran concentración de visitantes.

Si bien son puntos convenientes para comer rápidamente, quienes busquen ahorrar pueden caminar algunas calles más allá o desplazarse a colonias cercanas, donde es común encontrar establecimientos con costos más accesibles y una oferta gastronómica igualmente atractiva.

Disfrutar del Mundial sin gastar de más es posible

El Mundial 2026 será una oportunidad única para vivir la pasión del futbol y conocer la riqueza cultural de Guadalajara. Planificar los gastos de alimentación, comparar opciones y aprovechar los comercios locales permitirá disfrutar de una experiencia completa sin comprometer el presupuesto.

Con pequeños hábitos de ahorro y una buena organización, los visitantes podrán concentrarse en lo más importante: apoyar a su selección y disfrutar de una de las mayores fiestas deportivas del planeta.

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