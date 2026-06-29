La mañana de este lunes, una joven de 19 años de edad, quien viajaba a bordo de una motocicleta en la cabecera de Tlajomulco de Zúñiga, perdió la vida tras protagonizar un percance vial.

Los hechos se reportaron alrededor de las 09:00 horas, cuando se informó que sobre la calle Higuera al cruce con Vallarta Oriente, en el centro de Tlajomulco, una mujer había sido atropellada.

De inmediato se movilizaron al punto oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal y de Protección Civil y Bomberos, así como agentes de Movilidad y Cultura Vial y paramédicos de Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco, quienes confirmaron el deceso.

Al arribo de las unidades de emergencia, se localizó una motocicleta tirada sobre la vialidad, así como el cuerpo de una mujer de 19 años de edad, cuyo fallecimiento se confirmó en el lugar de los hechos.

Ahí también se encontró a quien conducía la motocicleta al momento del percance: un masculino menor de edad, quien resultó ileso tras el hecho.

De acuerdo con lo referido en el sitio a las autoridades, la moto fue embestida por un camión rabón de carga, marca Internacional de modelo atrasado, en color blanco; el mismo transportaba tubos plásticos.

Sin embargo, en el lugar de los hechos no se pudo establecer quién fue el responsable del percance.

Conductores involucrados quedan retenidos

El camión era conducido por un masculino de 36 años de edad, quien permaneció en el lugar de los hechos. Tanto él como el menor de edad que conducía la motocicleta quedaron en calidad de retenidos, para que sea el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal el que se encargue de las averiguaciones correspondientes.

"Bajo mando y conducción del Ministerio Público, se acordonó el lugar del incidente y se aseguraron los vehículos y a ambos conductores, en tanto peritos de Causalidad Vial realizan el deslinde de responsabilidades, y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realice el levantamiento del cuerpo", informó la autoridad municipal.

La situación provocó tráfico inusual en la zona

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Vial del Estado.

El incidente generó una importante carga vehicular en la zona, debido al cierre de un carril de circulación de ambas vialidades, por lo que se recomienda a las personas automovilistas evitar la zona y buscar rutas alternas, o salir con anticipación de sus domicilios para evitar retrasos adicionales.

Apenas el pasado 16 de junio, se registraba un percance similar, en el cual una joven mujer, quien viajaba en una motocicleta sobre la Carretera a Chapala, a la altura del Aeropuerto de Guadalajara, murió tras ser embestida por un camión pesado. El conductor de la moto en que ambos viajaban resultó solo con lesiones leves.

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OB