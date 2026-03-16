Cierre en Autopista a Guadalajara-Tepic por accidente ocasiona congestionamiento vial

Debido a un percance vial ocurrido desde temprana hora sobre la Autopista a Tepic, automovilistas y conductores han reportado en redes sociales complicaciones en la carga vehicular.

Desde las 5:18 horas de este lunes, la operadora de la autopista Guadalajara-Tepic informó en sus cuentas oficiales sobre un percance ocurrido en el kilómetro 086+500 con dirección a Tepic que ocasionó el cierre de la circulación.

De acuerdo con la información preliminar, se debió a que una pipa cargada con combustible volcó en la vía mencionada, por lo que se procedió, en primer lugar, al trasvase del material, para después proceder al retiro de la unidad.

A lo largo de la mañana, la operadora de la autopista ha anunciado sobre rutas alternas que la ciudadanía puede tomar, como, por ejemplo, salir en Magdalena km 047+000 e incorporarse al km 097+000 Ixtlán del Río.

La operadora de la autopista recomienda tomar el tramo mencionado debido a que los cierres intermitentes se mantienen en ambas vías.

En el corte más reciente de las 10:30 horas se anunció que, por lo menos, el carril "de alta" con dirección a Guadalajara se mantenía cerrado debido a las maniobras, por otro percance en el kilómetro 027+000, afectación en carril de alta velocidad en ambos sentidos, que se registra desde la tarde de ayer domingo.

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MB