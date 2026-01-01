Cierra el 2025 con 70 personas localizadas en la Nueva Central Camionera

Como resultado de los operativos de seguridad implementados en la Central Nueva de Guadalajara, durante 2025 fueron localizadas 70 personas, entre ellas 36 menores de edad, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque.

Del total de personas localizadas, 26 fueron mujeres y 44 hombres; en el caso de los menores, 15 eran niñas y 21 niños, mientras que las 34 personas restantes correspondieron a mayores de edad.

Las acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por la actual administración municipal desde octubre de 2024, tras la llegada de la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura, quien ha señalado a la Central Nueva como un punto estratégico para la movilidad y la seguridad de la población.

Los operativos se realizan de manera permanente con un estado de fuerza de 44 elementos y ocho unidades, en coordinación con la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones municipales. Entre las medidas destacan recorridos a pie dentro y fuera de las instalaciones, la presencia del escuadrón canino K9 y la operación de dos módulos de atención ubicados en puntos estratégicos del complejo.

A estas acciones se sumó la instalación de 24 cámaras de videovigilancia con monitoreo en tiempo real y grabación continua, algunas de ellas con tecnología de reconocimiento facial, lo que ha permitido identificar personas con reportes de extravío o fichas de búsqueda, con resultados positivos durante el año.

Otro de los ejes clave ha sido la identificación obligatoria de pasajeros al abordar las unidades de transporte, medida derivada de una iniciativa presentada por la alcaldesa ante la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Aunque la modificación legal sigue su curso, el esquema ya opera gracias a acuerdos con empresas autotransportistas.

Este mecanismo ha permitido evitar que menores de edad o personas con reporte de búsqueda viajen sin control, facilitando su detección y localización oportuna.

Autoridades municipales destacaron también la colaboración de la sociedad civil, así como la difusión de información preventiva sobre los métodos utilizados por grupos delictivos.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque busca consolidar la Central Nueva de Guadalajara como un espacio seguro, vigilado y ordenado, basado en la prevención, el uso de tecnología y la coordinación interinstitucional.

