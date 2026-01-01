Sofocan 542 fogatas durante celebraciones de fin de año en Jalisco

Durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada de este 1 de enero, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), en coordinación con unidades municipales, sofocaron 542 fogatas a fin de prevenir incendios, proteger el medio ambiente y reducir afectaciones a la calidad del aire en la entidad.

Las regiones con mayor incidencia fueron Centro con 155 fogatas, Sur con 106, Lagunas con 73, Altos Sur con 60 y Altos Norte con 36. En el Área Metropolitana de Guadalajara, Zapopan lideró la lista con 37 reportes, seguido de Guadalajara con 26. Al interior del estado, en tanto, Zapotlán el Grande ocupó el primer lugar con 85, seguido de Yahualica de González Gallo con 67 e Ixtlahuacán del Río con 40.

Atienden 179 incendios y reportan 24 personas fallecidas con Operativo Vacacional de Invierno 2025

Por su parte, con el Operativo Vacacional de Invierno 2025, conformado por autoridades municipales, estatales y federales y llevado a cabo del 19 de diciembre al 1 de enero, en la entidad se atendieron 179 incendios, mientras que se registraron 24 personas fallecidas, principalmente como consecuencia de accidentes vehiculares relacionados con el incremento en traslados.

También se reportaron 149 incidentes y rescates, así como 49 atenciones médicas prehospitalarias y 253 personas lesionadas. De manera preventiva, autoridades mantienen presencia en carreteras, zonas turísticas, centros recreativos, eventos religiosos y playas. Las acciones continuarán hasta la conclusión del periodo vacacional.

