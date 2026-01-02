Las respectivas coordinaciones municipales de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan estuvieron activas combatiendo incendios desde el 1 de enero de 2026.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendieron el reporte de un incendio en casa habitación en la colonia Santa Margarita del municipio.

Al arribo al domicilio, los oficiales encontraron el fuego propagándose en una habitación de un segundo nivel en un área de 5 por 5 metros dentro de un hogar ubicado en el cruce de Santa Paula y Santa Esther, en la colonia mencionada. El fuego consumió un colchón, ropa y otros muebles.

Se confirmó que no se encontraran personas lesionadas derivadas del incidente y se procedió a la extinción del fuego con agua a presión, se controló, ventiló y finalmente verificó que no hubiera algún otro riesgo.

Por otro lado, elementos de la base 3 de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara atendieron un incendio en la vía pública, donde se quemaron muebles fuera de uso y llantas, en un área de 4x7 metros, en los cruces de Manuel Delgado y Luis Covarrubias, en la colonia Valentín Gómez Farías.

Por último, durante la madrugada de este 2 de enero, oficiales de la base 3 de Protección Civil y Bomberos de Zapopan recibieron el reporte de un vehículo incendiándose en el cruce de Simón Bolivar y Miguel de Cervantes Saavedra, en la colonia Miguel Hidalgo.

Al arribo, los bomberos encontraron el fuego propagado en una camioneta tipo SUV, por lo que sofocaron con agua a presión hasta enfriar totalmente. No se presentaron propietarios del vehículo, ni personas lesionadas.

Las distintas dependencias piden evitar fogatas por la seguridad de los ciudadanos y por el estado del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el cual es malo en términos del índice IMECA.

