Recaudadoras reinician hoy con sus operaciones

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ofrecer beneficios económicos a las y los contribuyentes, el Gobierno de Jalisco reanuda a partir de hoy las operaciones de las Oficinas Recaudadoras del Estado, con el arranque formal del ejercicio fiscal 2026.

En cuanto a horarios de operación, del 2 al 16 de enero las recaudadoras del área metropolitana atenderán de lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00. A partir del 19 de enero, el horario será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. En el interior del Estado, la atención será de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Para este año, el refrendo vehicular tendrá un costo de mil pesos para automóviles y 600 pesos para motocicletas, e incluirá como beneficio la verificación vehicular gratuita, lo que permitirá a las personas propietarias cumplir con este requisito sin generar un gasto adicional. Además, durante enero y febrero se aplicará un descuento de cinco por ciento por pronto pago a quienes realicen el trámite en línea, como incentivo al uso de plataformas digitales.

Otro de los apoyos que se mantendrán vigentes durante todo 2026 es el descuento de 70% en el trámite de cambio de propietario, lo que representa un ahorro importante para quienes buscan regularizar la situación legal de su vehículo. En tanto, durante los dos primeros meses del año se otorgará un descuento de hasta 60% en el pago en línea de fotomultas, infracciones viales estatales y recargos; para pagos presenciales, el beneficio será de 50 por ciento.

Las autoridades precisaron que estos descuentos no aplican en sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, ni en infracciones relacionadas con la invasión de carriles exclusivos para el transporte público.

Finalmente, se informó que quienes pagaron el refrendo 2025 y aún no sustituyen placas tendrán prórroga hasta marzo sin sanciones, siempre que cumplan los lineamientos vigentes.

CT