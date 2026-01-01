Este jueves la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) dio a conocer la detención lograda por elementos de la Policía Metropolitana (Metropol), de un hombre quien se hacía pasar por un guardia de seguridad privada en las inmediaciones de la Línea 2 del Tren Ligero del Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara.

Los hechos sucedieron en el cruce de las calles Gigantes y Perfecto G. Bustamante, en la colonia Tetlán de Guadalajara, al exterior de la estación del mismo nombre, donde oficiales del Escuadrón Motorizado ‘Guepardos’ detectaron a un hombre que portaba a la altura de la cadera lo que aparentaba ser un arma de fuego.

"Al marcarle el alto, el hombre aseguró que trabajaba en una empresa de seguridad privada, pero al solicitarle la documentación correspondiente para la portación del arma, dijo no contar con el permiso", señaló la SSE.

Ante ello, los uniformados le practicaron una revisión conforme al protocolo de actuación policial, en la que le aseguraron un arma de fuego, al parecer calibre .25, con un cargador y seis cartuchos útiles.

El individuo se identificó como Atemotzin “N”, de 42 años de edad, quien tras la detención fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que se encargue de resolver su situación legal.

