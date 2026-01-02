La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, alrededor de las 7:58 de la mañana, se registró un sismo de 6.5 grados de magnitud al suroeste de San Marcos, Guerrero, cuya alerta también sorprendió a varias y varios jaliscienses.

Aquellas personas quienes tienen descargados en sus teléfonos celulares aplicaciones móviles que alertan anticipadamente sobre actividad sísmica, como Jalisco Alerta, Alerta Sísmica México o Sky Alert, recibieron la notificación en vivo, incluso en Jalisco, pese a que se ubica a poco más de 500 kilómetros de distancia del epicentro del sismo.

Aunque muchas personas afirman no haber percibido el movimiento telúrico, otras aseguran haberlo sentido "de manera leve", según reportes en redes sociales.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) informó que, aunque no se esperarían efectos severos para Jalisco o afectaciones, su personal científico se mantienen monitoreando el fenómeno.

"El Servicio Sismológico Nacional, lo da como preliminar de magnitud, 6.5", confirmó la UEPCBJ.

Añadió que hay algunos reportes de percepción muy leve, por lo cual sus comandancias regionales se encuentran haciendo el monitoreo pertinente con todos los municipios para descartar cualquier afectación.

También en redes sociales se supo de varios edificios que, ante las alertas, decidieron evacuar momentáneamente, como la Clínica 53 en Zapopan.

Por su parte, el ayuntamiento de Guadalajara emitió diversas recomendaciones a las y los tapatíos, y a los jaliscienses en general, para mantenerse atentos de cualquier eventualidad:

Mantén la calma y conserva la información por medios oficiales.

Revisa tu vivienda en busca de posibles daños estructurales.

Evita propagar rumores o información no confirmada.

En caso de emergencia, comunícate al 911.

