Ante el incremento de temperaturas y el consumo de alimentos que pueden descomponerse con mayor facilidad, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Zapopan, llamó a la población a reforzar medidas de prevención para evitar enfermedades gastrointestinales , especialmente durante la temporada de calor.

De acuerdo con datos de la Jefatura de Epidemiología y Medicina Preventiva, hasta la semana epidemiológica 11 de 2026, se han registrado 269 atenciones por infecciones intestinales en unidades de salud municipales.

Del total de casos, 259 se atendieron en el Hospital General de Zapopan (Hospitalito), y 10 en el Hospitalito Sur (nosocomio recién inaugurado en el sur del municipio).

El director general del OPD de Servicios de Salud Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, explicó que estas enfermedades suelen aumentar durante los periodos de altas temperaturas.

"Con el incremento de la temperatura prolifera otro tipo de gérmenes, virus y bacterias que facilitan el desarrollo de gastroenteritis. Muchas veces está relacionado con el consumo de alimentos que entran en descomposición o con productos crudos como algunos mariscos".

Estos son los grupos con mayores incidencias

El análisis epidemiológico señala que las niñas y niños de uno a cuatro años son el grupo con mayor incidencia, con 81 casos registrados, lo que representa alrededor de 31% del total de atenciones en el Hospitalito Zapopan.

Especialistas explicaron que, en esta etapa de la vida, aumenta el riesgo de infección debido a la introducción de nuevos alimentos y a la mayor movilidad de los menores, lo que incrementa la probabilidad de contacto con objetos contaminados.

En el caso del Hospitalito Sur, el grupo con mayor incidencia corresponde a personas mayores de 65 años, quienes representan 30% de los casos registrados en esta unidad médica.

Con respecto al sexo de los pacientes, las cifras muestran una distribución similar entre hombres y mujeres, con 124 casos en hombres y 135 en mujeres.

Especial cuidado en menores y adultos mayores

El director de Servicios de Salud Zapopan recomendó prestar especial atención a menores de edad y personas adultas mayores, quienes pueden presentar con mayor facilidad cuadros de deshidratación.

"Todos hemos tenido diarrea alguna vez, pero en estos casos puede tratarse de una gastroenteritis que provoca pérdida importante de líquidos. Por eso, es importante acudir a recibir atención médica antes de que la deshidratación avance", indicó.

Entre las principales recomendaciones para prevenir enfermedades gastrointestinales destacan:

Mantener una adecuada higiene de manos.

Evitar productos crudos o mal refrigerados.

Mantenerse hidratado.

Buscar atención médica ante síntomas como diarrea persistente, vómito o signos de deshidratación.

Servicios de Salud Zapopan reiteró el llamado a la población para extremar precauciones durante la temporada de calor , con el fin de reducir el riesgo de infecciones gastrointestinales y proteger la salud de los grupos más vulnerables.

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