Jalisco | Platillos

Los mejores lugares para comer chilaquiles en Guadalajara: Google

Pocos son los sitios en la capital de Jalisco en los que la receta de los chilaquiles es digna de ver retornar a sus clientes

Por: Fabián Flores

Traemos para ti una selección de los mejores lugares para comer chilaquiles en Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los chilaquiles: uno de los desayunos más típicos entre las y los mexicanos. No hay mejor forma de empezar a alimentarse en un día de fin de semana que con este platillo típico preparado con deliciosa salsa, queso, cebolla picada y crema, acompañado de bolillo, frijoles y un huevo frito.

Este manjar, aunque sencillo en su preparación (Taste Atlas, una enciclopedia gastronómica de comida tradicional, lo describe como un conjunto de tortillas fritas bañadas en salsa de chile con carne y verduras opcionales), esconde una complejidad que pocos saben descifrar para hacer deleitar a su comensal. Si bien cualquiera puede cocinar, una minoría logrará un impacto positivo en el paladar, especialmente el de las y los mexicanos, expertos en sabores típicos del calor de hogar.

Pocos son los sitios en los que la receta de los chilaquiles es digna de ver retornar a sus clientes, y es por eso que traemos para ti una selección de los mejores lugares para comer este platillo típico mexicano en Guadalajara, según calificaciones de comensales en Google.

Los mejores lugares para comer chilaquiles en Guadalajara

Chilaquiles Chila Brava

  • Calificación en Google: 4.7
  • Ubicación: Mexicaltzingo 2215B, Colonia Americana, 44130
  • Horario: Lunes a domingo, de 07:00 a 22:00 horas

Los Chilaquiles de Medrano

  • Calificación en Google: 4.4
  • Ubicación: Federico Medrano 1004, Revolución, 44400
  • Horario: Lunes a domingo, de 08:00 a 14:00 horas

Chilaquiles La chilaquila

  • Calificación en Google: 4.3
  • Ubicación: Andrés Balvanera 1365, Lomas de Polanco, 44960
  • Horario: Lunes a domingo, de 08:00 a 14:00 horas

Los Chilaquiles y Algo Más

  • Calificación en Google: 4.3
  • Ubicación: Fray Junípero Serra 1248, Colinas de La Normal, 44270
  • Horario: Jueves a martes, de 08:00 a 14:00 horas; miércoles, cerrado

Chilaquiles GDL

  • Calificación en Google: 4.2
  • Ubicación: Juan Suarez de Peralta 2874, Vicente Guerrero, 44860
  • Horario: Martes a domingo, de 08:00 a 13:30 horas; lunes, cerrado

Chilaquiles La Chilaquila Jardines Alcalde

  • Calificación en Google: 4.2
  • Ubicación: Circunvalación División del Norte 599, Jardines Alcalde, 44298
  • Horario: Lunes a domingo, de 08:00 a 14:00 horas

