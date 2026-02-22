Los chilaquiles: uno de los desayunos más típicos entre las y los mexicanos . No hay mejor forma de empezar a alimentarse en un día de fin de semana que con este platillo típico preparado con deliciosa salsa, queso, cebolla picada y crema, acompañado de bolillo, frijoles y un huevo frito.

Este manjar, aunque sencillo en su preparación ( Taste Atlas, una enciclopedia gastronómica de comida tradicional, lo describe como un conjunto de tortillas fritas bañadas en salsa de chile con carne y verduras opcionales ), esconde una complejidad que pocos saben descifrar para hacer deleitar a su comensal. Si bien cualquiera puede cocinar, una minoría logrará un impacto positivo en el paladar, especialmente el de las y los mexicanos, expertos en sabores típicos del calor de hogar.

Pocos son los sitios en los que la receta de los chilaquiles es digna de ver retornar a sus clientes, y es por eso que traemos para ti una selección de los mejores lugares para comer este platillo típico mexicano en Guadalajara, según calificaciones de comensales en Google .

Los mejores lugares para comer chilaquiles en Guadalajara

Chilaquiles Chila Brava

Calificación en Google : 4.7

Ubicación : Mexicaltzingo 2215B, Colonia Americana, 44130

: Mexicaltzingo 2215B, Colonia Americana, 44130 Horario: Lunes a domingo, de 07:00 a 22:00 horas

Los Chilaquiles de Medrano

Calificación en Google : 4.4

Ubicación : Federico Medrano 1004, Revolución, 44400

: Federico Medrano 1004, Revolución, 44400 Horario: Lunes a domingo, de 08:00 a 14:00 horas

Chilaquiles La chilaquila

Calificación en Google : 4.3

Ubicación : Andrés Balvanera 1365, Lomas de Polanco, 44960

: Andrés Balvanera 1365, Lomas de Polanco, 44960 Horario: Lunes a domingo, de 08:00 a 14:00 horas

Los Chilaquiles y Algo Más

Calificación en Google : 4.3

Ubicación : Fray Junípero Serra 1248, Colinas de La Normal, 44270

: Fray Junípero Serra 1248, Colinas de La Normal, 44270 Horario: Jueves a martes, de 08:00 a 14:00 horas; miércoles, cerrado

Chilaquiles GDL

Calificación en Google : 4.2

Ubicación : Juan Suarez de Peralta 2874, Vicente Guerrero, 44860

: Juan Suarez de Peralta 2874, Vicente Guerrero, 44860 Horario: Martes a domingo, de 08:00 a 13:30 horas; lunes, cerrado

Chilaquiles La Chilaquila Jardines Alcalde

Calificación en Google : 4.2

Ubicación : Circunvalación División del Norte 599, Jardines Alcalde, 44298

: Circunvalación División del Norte 599, Jardines Alcalde, 44298 Horario: Lunes a domingo, de 08:00 a 14:00 horas

