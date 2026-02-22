Los chilaquiles: uno de los desayunos más típicos entre las y los mexicanos. No hay mejor forma de empezar a alimentarse en un día de fin de semana que con este platillo típico preparado con deliciosa salsa, queso, cebolla picada y crema, acompañado de bolillo, frijoles y un huevo frito.Este manjar, aunque sencillo en su preparación (Taste Atlas, una enciclopedia gastronómica de comida tradicional, lo describe como un conjunto de tortillas fritas bañadas en salsa de chile con carne y verduras opcionales), esconde una complejidad que pocos saben descifrar para hacer deleitar a su comensal. Si bien cualquiera puede cocinar, una minoría logrará un impacto positivo en el paladar, especialmente el de las y los mexicanos, expertos en sabores típicos del calor de hogar.Pocos son los sitios en los que la receta de los chilaquiles es digna de ver retornar a sus clientes, y es por eso que traemos para ti una selección de los mejores lugares para comer este platillo típico mexicano en Guadalajara, según calificaciones de comensales en Google.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF