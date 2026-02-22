Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este domingo 22 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

