Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este domingo 22 de febrero prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

