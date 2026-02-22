Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este domingo 22 de febrero prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá