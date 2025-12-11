Chapala pone en marcha operativo de seguridad para el periodo vacacional

Del 12 de diciembre al 7 de enero, el Gobierno de Chapala pondrá en marcha el operativo de seguridad "Vacaciones Seguras, Guadalupe – Reyes 2025", a fin de reforzar la vigilancia en el municipio durante el periodo vacacional de mayor afluencia turística.

En las labores participarán la Policía municipal, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Seguridad del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, anotó que se han realizado diversos operativos de vigilancia a lo largo del año en los 125 municipios de la entidad, con especial énfasis en puntos turísticos: Mazamitla, Puerto Vallarta, Ajijic, Jocotepec y Chapala.

El alcalde, Alejandro Aguirre, inauguró el operativo de seguridad y apuntó que se busca garantizar la tranquilidad de los habitantes y turistas durante las fiestas decembrinas y de fin de año. "En Chapala sabemos que la seguridad es un trabajo que se construye todos los días, y que sólo puede lograrse mediante la coordinación efectiva entre los tres niveles de Gobierno. Por ello, durante este periodo reforzaremos la presencia preventiva en zonas turísticas, malecones, carreteras, puntos de alta afluencia y accesos al municipio".

En tanto, la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Lorena López Guizar, señaló que el ayuntamiento ha demostrado su "compromiso total" con la entrega de equipamiento, estímulos económicos y reconocimientos a policías municipales, así como con el operativo coordinado en Semana Santa. Añadió que durante la actual administración que se ha registrado disminución de delitos.

Por su parte, el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, destacó que apoyo del Estado y de la Federación brindado a Chapala, pues el trabajo entre los tres niveles de gobierno, aseguró, harán que las vacaciones terminen "sin novedad".

Como parte del operativo de seguridad, el alcalde entregó las llaves del nuevo módulo al 'Escuadrón Anfibio' de la Policía del Estado, ubicado en el malecón. "Hoy entregamos las llaves, pero también reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Estado de Jalisco en la seguridad y la protección de nuestro lago, un tesoro natural que nos da identidad y que debemos preservar para las próximas generaciones", dijo.

Hernández González indicó que este escuadrón se encarga de acciones de búsqueda y rescate marítimas, operaciones especiales y tácticas, reconocimiento hidrográfico y otras labores en entornos acuáticos y costas lacustres.

YC